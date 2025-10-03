Joe Rogan, Megyn Kelly, ‘llamar a su papá’ elegible para el podcast Globe Kudo

«Llame a su papá», «Smartless», «The Joe Rogan Experience» y «The Megyn Kelly Show» se encuentran entre los 25 mejores contendientes de podcasts elegibles para competir por el premio inaugural del Globo de Oro al Mejor Podcast, que se presentarán en la Ceremonía Anual de Awards Annual de la 83ª.
Aquí está la lista completa de títulos elegibles:
20/20 (de ABC News)
48 horas (de CBS News)
Sillón experto con Dax Shepard
Llame a su papá
Candace
Adicto al crimen
Dateline NBC
Bien colgado con Amy Poehler
Mórbido
Mrballen Podcast: historias extrañas, oscuras y misteriosas
Perdón mi toma
Pod Save America
Mango podrido
Show shawn ryan
Sin inteligencia
Cosas que deberías saber
El show de Ben Shapiro
El podcast Bill Simmons
The Daily (del New York Times)
La experiencia de Joe Rogan
El espectáculo Megyn Kelly
El podcast Mel Robbins
El show de Tucker Carlson
El pasado fin de semana con Theo von
Primero de NPR
La 83a anual Premios del Globo de Oro están listos en vivo en CBS el 11 de enero del Hotel Beverly Hilton, con el comediante Nikki Glaser regresando por segundo año como anfitrión.
Los Golden Globe Awards anunciaron en mayo su plan para agregar una categoría de premios al mejor podcast A partir de la ceremonia 2026. Se produce como un reconocimiento de la creciente influencia de los comentaristas de podcast y el creciente papel que desempeña la narración de audio en el ecosistema de contenido más grande. The Globes Podcast Kudo incluirá podcasts de audio y video y destacará el trabajo que ha tenido un impacto significativo durante el año pasado. Los 25 podcasts más populares serán elegibles, con seis finalistas para ser nombrado.
(Divulgación: The Golden Globe Awards y Dick Clark Prods. Son propiedad de Penske Media Corp., empresa matriz de Variedad.)