Joe Rogan, Megyn Kelly, ‘llamar a su papá’ elegible para el podcast Globe Kudo

«Llame a su papá», «Smartless», «The Joe Rogan Experience» y «The Megyn Kelly Show» se encuentran entre los 25 mejores contendientes de podcasts elegibles para competir por el premio inaugural del Globo de Oro al Mejor Podcast, que se presentarán en la Ceremonía Anual de Awards Annual de la 83ª.

Aquí está la lista completa de títulos elegibles:

20/20 (de ABC News)

48 horas (de CBS News)

Sillón experto con Dax Shepard

Llame a su papá

Candace

Adicto al crimen

Dateline NBC

Bien colgado con Amy Poehler

Mórbido

Mrballen Podcast: historias extrañas, oscuras y misteriosas

Perdón mi toma

Pod Save America

Mango podrido

Show shawn ryan

Sin inteligencia

Cosas que deberías saber

El show de Ben Shapiro

El podcast Bill Simmons

The Daily (del New York Times)

La experiencia de Joe Rogan

El espectáculo Megyn Kelly

El podcast Mel Robbins

El show de Tucker Carlson

El pasado fin de semana con Theo von

Primero de NPR

La 83a anual Premios del Globo de Oro están listos en vivo en CBS el 11 de enero del Hotel Beverly Hilton, con el comediante Nikki Glaser regresando por segundo año como anfitrión.

Los Golden Globe Awards anunciaron en mayo su plan para agregar una categoría de premios al mejor podcast A partir de la ceremonia 2026. Se produce como un reconocimiento de la creciente influencia de los comentaristas de podcast y el creciente papel que desempeña la narración de audio en el ecosistema de contenido más grande. The Globes Podcast Kudo incluirá podcasts de audio y video y destacará el trabajo que ha tenido un impacto significativo durante el año pasado. Los 25 podcasts más populares serán elegibles, con seis finalistas para ser nombrado.

(Divulgación: The Golden Globe Awards y Dick Clark Prods. Son propiedad de Penske Media Corp., empresa matriz de Variedad.)