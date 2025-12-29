Joe Rogan critica a Donald Trump por el ataque a Rob Reiner: «Muy decepcionante»

Joe Rogan es el último peso pesado de la industria que se pronuncia en contra Donald TrumpLos repetidos ataques contra Rob Reiner tras la trágica muerte del director. Trump alegó que la muerte de Reiner se debió “a la ira que causó a otros” por ser abiertamente anti-Trump. El hijo de Reiner, Nick, ha sido arrestado en relación con la muerte de sus padres.

«Lo de Rob Reiner no es gracioso», dijo Rogan en un podcast reciente con el comediante Shane Gillis (vía Semanal de entretenimiento). «Cuando lo ves sin empatía, es cuando es difícil que te guste. Escucha, no hay justificación para lo que hizo que tenga sentido en una sociedad compasiva. No es diferente a la gente que estaba celebrando cuando le dispararon a Charlie Kirk. Es el mismo tipo de cosas».

«Imagínese si Obama tuiteara algo sobre alguien después de su muerte de esta manera. Que esta persona era una persona trastornada que odiaba a Obama». Rogan continuó. «Simplemente te muestra lo loco que es la forma en que Trump piensa y habla. Es como si el tipo fuera cortado por su hijo, ¿sabes? Cualquiera que no vea eso y diga: ‘Joder, hombre'».

Rogan dijo que alguien debería haberle quitado el «maldito teléfono» a Trump cuando decidió opinar sobre la muerte de Reiner y agregó que estaba «muy decepcionado» por los comentarios de Trump: «Es tan decepcionante. Es como por qué… si dices eso en privado, eso es una cosa, que también es una locura, pero es muy decepcionante».

Trump hizo su declaración sobre Reiner en una publicación de Truth Social que decía: «Anoche sucedió algo muy triste en Hollywood. Rob Reiner, un director de cine y estrella de comedia torturado y luchador, pero alguna vez muy talentoso, falleció, junto con su esposa, Michele, supuestamente debido a la ira que causó a otros a través de su aflicción masiva, inquebrantable e incurable con una enfermedad paralizante mental conocida como SÍNDROME DE TRASTORNO DE TRUMP, a veces denominado TDS. Era conocido por han vuelto LOCA a la gente por su furiosa obsesión por el presidente Donald J. Trump, con su obvia paranoia alcanzando nuevas alturas a medida que la Administración Trump superó todos los objetivos y expectativas de grandeza, y con la Edad de Oro de Estados Unidos sobre nosotros, tal vez como nunca antes. ¡Que Rob y Michele descansen en paz!

Trump redobló sus críticas a Reiner horas después cuando se le preguntó durante una conferencia de prensa sobre los republicanos que condenaban su declaración original. Él respondió: «Bueno, no era un fan suyo en absoluto. Era una persona trastornada en lo que respecta a Trump… Pensé que era muy malo para nuestro país».

El presidente estadounidense fue ampliamente condenado por Hollywood por sus declaraciones sobre Reiner. Josh Gad publicado en Hilos: «No hay nada que sea demasiado bajo para este maldito psicópata. Rob Reiner era 1000 veces más hombre que tú y, a diferencia de ti, en realidad se preocupaba por el pueblo estadounidense. Ve a pintarte la mano en tu maldito inodoro dorado y destruye cosas como la Casa Blanca. Eso es lo que mejor haces».

Jimmy Kimmel golpeó a Trump como “odioso y vil” por perseguir a Reiner después de una muerte tan trágica. El presentador nocturno añadió: «Lo que necesitamos en un momento como este, además de sentido común cuando se trata de armas y atención de salud mental, es compasión y liderazgo. Eso no lo obtuvimos de nuestro presidente, porque no tiene nada de eso para darnos. En cambio, tenemos a un tonto divagando sobre tonterías.

Whoopi Goldberg en «The View» condenó a Trump y también a todos los republicanos que guardan silencio sobre el asunto diciendo: «No hay justificación para que él haya escrito lo que escribió. No hay manera de justificarlo y todos esos republicanos que están callados, malditos todos. Malditos todos».

Escuche la conversación completa de Rogan y Gillis sobre “La experiencia Joe Rogan” en el siguiente vídeo.