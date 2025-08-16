Joe Pantoliano finalmente puede obtener HBO, gracias a ‘The Last of Us’

No es televisión, entonces, ¿por eso Joey Pants no puede obtener su HBO? «El último de nosotros«Estrella invitada de la temporada 2 Joe Pantoliano tenía Dicho anteriormente Variedad No se suscribe al cableador de pago, por lo que no estaba familiarizado con la serie cuando se le acercó para pagar el papel de Eugene. A partir de este fin de semana, él aún No tiene una suscripción de HBO, pero ahora el creador de «The Last of Us» Craig Mazin planea hacer algo al respecto.

«Digo que la ignorancia es la dicha. No tengo HBO. Espero que nadie de HBO esté aquí», bromeó Pantoliano, hablando durante el panel de «The Last of Us» en la Academia de Televisión. Televerse Festival el sábado. HBO organizó el panel, ¡así que, por supuesto, estaban allí!

No estaba claro si Mazin había escuchado esta anécdota antes, pero parecía ser incrédulo con las noticias: «¿No tienes HBO?! Podemos conseguirte HBO!»

Respondió Pantoliano: «¡He estado de mal humor durante los últimos 25 años porque nunca me lo dieron cuando hice ‘The Sopranos’!» Pantoliano, por supuesto, interpretó a Ralph «Ralphie» Cifaretto en las temporadas 3 y 4 de «The Sopranos» hasta que, bueno, se enfrenta a Tony.

«¿Estás diciendo que no le darían a Ralphie HBO?» Mazin dijo en el escenario. «¡Eso esta jodido!»

El productor ejecutivo de «The Last of Us», y el creador de videojuegos, Neil Druckmann tuvo otra solución para Pantoliano, quien admitió que él tampoco jugó el juego: «Vamos a conseguir una PlayStation antes de obtener HBO».

Pantoliano aparece en el episodio de Flashback de la temporada 2 del episodio 6, donde los espectadores aprenden lo que creó una grieta entre Joel (Pedro Pascal) y Ellie (Bella Ramsey). El personaje de Pantoliano, Eugene, es el esposo del psicólogo de la ciudad Gail (Catherine O’Hara). Mientras está en la primera patrulla de Ellie, ella y Joel encuentran a Whoeugene, que acaba de ser mordido por un infectado y sucumbirán al hongo de Cordyceps en breve. Él le ruega a Joel y Ellie que lo lleven a las paredes exteriores para que pueda tener un último momento con Gail. Joel dice que no, pero Ellie convence a Joel para que rompa las reglas para traerlo de vuelta. Pero cuando Ellie se va a recuperar a ella y a los caballos de Joel, Joel, que había prometido no dispararle a Eugene, lo hace de todos modos.

«Así que Greg y Neil, tuvimos una conversación telefónica, y me enviaron dos de los guiones, y luego leí mis escenas, y recuerdo haber pensado que había más en este personaje y un desafío mucho más para un actor que los últimos 20 años que he estado en el negocio de exhibición», dijo Pantoliano. “Había tanto para probarme. Y luego, las cosas simples de ‘¿Quién soy yo? ¿Dónde y yo?’ Lo que más me habló es el elemento humano como, ‘Esto podría sucederle a Anyone’. Está sucediendo todos los días. [Druckmann] Me golpea la mierda, y él sabía lo que quería «.

Agregó Druckmann, quien dirigió ese episodio: «Fue muy divertido trabajar a Joey, porque mientras tuviéramos ideas, seguimos explorando, cavando y encontrando. Y fue una alegría encontrar el personaje en el momento. Inicialmente, la forma en que estaba escrita, había algunas líneas de alivio cómico que solo estaban extendidos en el momento. No funcionaba de la manera que jugaba».

En cuanto a lo que vendrá en la temporada 3 cuando Kaitlyn Dever (que interpreta a Abby) se mueve a un papel más principal, Dever dijo que «estamos llegando al verdadero núcleo de Abby en esta temporada, y realmente le damos un contexto. Porque en el juego, ella aparece, y usted no sabe de dónde viene, por qué ella mata a Joel. Siento que realmente estamos llegando al núcleo del núcleo y y ella es una gran cantidad de que no lo hemos matando. Contado con lo que estamos haciendo para la temporada 3 … Estoy muy agradecido de ser parte de un espectáculo tan hermoso.

Insinuado Mazin: «Sabiendo que tengo este pilar en Kaitlyn que va a anclar este elenco, y sabiendo que puedo volver a recurrir [production designer] Don [MacAulay] Construir este mundo físico que nos rodea, y será bastante ambicioso. Ya hemos tenido reuniones, él sabe, y [VFX producer] Alex [Wang] Va a extender los más allá y hay trabajo de criaturas. Si juegas, sabes que viene algo. Hemos hablado mucho sobre los sótanos, eso es todo lo que diré «.