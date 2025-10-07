Joe Mazzulla de los Celtics envía un mensaje a Anfernee Simons: ‘Es un equilibrio’

Cuando el Boston Celtics aterrizado Anfernee Simons Como parte del acuerdo que envió Jrue Holiday hacia Portland Trail BlazersEstaba claro que la oficina principal había cambiado la defensa de élite por una chispa ofensiva.

Simons es un anotador probado de tres niveles en el NBA. Sin embargo, su defensa limitada es motivo de preocupación. El mensaje que sale del campo de entrenamiento de Boston durante la última semana ha sido que Simons está trabajando para convertirse en un mejor defensor y debería dar un salto en la próxima temporada.

Sin embargo, al hablar con los medios de comunicación el lunes 6 de octubre, el entrenador en jefe Joe Mazzulla enfatizó la importancia de encontrar un equilibrio con el enfoque general de Simons.

«Sí, es un equilibrio, ¿verdad?» Mazzullo dijo. «Ha demostrado que puede jugar a un alto nivel. Puede anotar a un nivel alto. Es un jugador muy talentoso. Al mismo tiempo, necesitamos que sea la mejor versión de sí mismo. ¿A los muchachos a su alrededor? Entonces, solo tenemos que asegurarnos, uno, no quitamos su agresividad, al mismo tiempo, ¿cómo podemos mejorar a todos los demás?

Simons tiene una gran oportunidad con Boston esta temporada. Si puede demostrar su valía como un miembro viable de la lista, podría formar parte de la próxima lista contensada de la franquicia.

Los Celtics sacarán la mejor defensa de Simons

Durante una entrevista reciente con Bobby Manning de CLNS Media, Celtics El entrenador asistente Ross McMains detalló el mensaje y el enfoque del trabajo de Simons este verano, siendo la defensa un enfoque principal.

«Primero, sé tú mismo y danos cada parte de tus fortalezas que tenemos», dijo McMains a Manning. «Puedes llenarlo como anotador. Puedes llenarlo como distribuidor, y luego también construir su identidad defensiva y mucho de eso está dentro de él, y este entorno lo sacará de fuera de él y lo ha atacado desde el primer día en términos de su mentalidad defensiva».

Simons nunca será un ancla defensiva. Sin embargo, puede convertirse en un defensor promedio de la liga si continúa poniendo el trabajo y desarrollando su comprensión general de los esquemas de Boston y el lenguaje en la cancha. Tiene todas las herramientas para convertirse en una presencia defensiva confiable en el perímetro, especialmente con un equipo que ha generado su éxito con una mentalidad de defensa en los últimos años.

Simons está aprendiendo el sistema Celtics

Durante la misma entrevista con McMains, explicó cómo Simons se está ajustando lentamente a la forma de hacer las cosas de Boston.

«Está entrando en esta situación aquí donde los estándares son realmente altos», dijo McMains. «… Creo que ese entorno habla de lo que tienes que ser y de lo que tienes que hacer antes de pisear el piso, y creo que eso traerá lo mejor de él en ese sentido, y mucho menos que realmente trabaje para mejorar en esa área. Sí, sí, creo que el esfuerzo y la aplicación es la línea de base, pero en la cima de eso, ahora está aplicando su IQ para que aplique su aprendizaje en nuestro sistema a nuestro sistema y sea la línea de base, pero en la parte superior, ahora está aplicando su IQ a la aplicación, aplicando su aprendizaje a nuestro sistema para que continúen y continúen los diferentes áreas.

Simons está en el último año de su contrato actual. Una gran temporada para el CelticsDonde refuta algunas de las narraciones que rodean su defensa, podría ser muy beneficioso para él. Después de todo, si emerge como un anotador de alto nivel y un defensor promedio, probablemente atraerá el interés de varios equipos alrededor del NBA. Es decir, si el Celtics No lo firmes a una extensión, por supuesto.