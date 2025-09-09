Joe Flacco se vuelve honesto en Quinshon Judkins uniéndose a Browns

El Cleveland Browns Podría tener una nueva sala de corredores en la Semana 2.

Los Browns firmaron oficialmente al novato Quinshon Judkins para su acuerdo, ya que fue la última selección del draft para firmar. Aunque Judkins firmadoPuede que no juegue en la semana 2, pero volverá a practicar con el equipo.

Antes de que Judkins regresara al equipo, el mariscal de campo titular de los Browns, Joe Flacco, está emocionado de que el corredor novato sea parte de la ofensiva.

«Creo que es emocionante para él», Flacco dicho sobre Judkins después de la pérdida de la semana 1. «Quiero decir, tenemos que verlo un poco en la primavera, y él, ya sabes, parecía un gran portador de pelota. Entonces, escucha, creo que vamos a necesitar todas las piezas en algún momento, y diferentes muchachos necesitarán dar un paso adelante en diferentes puntos de la temporada.

Judkins será una parte clave de la ofensiva de los Browns una vez que pueda jugar, pero no está claro si estará en la alineación en la Semana 2.

Judkins fue seleccionado 36 en general por los Browns en 2025.

Browns no compromisos en Judkins jugando la semana 2

Aunque Judkins firmó antes de la semana 1, se perdió todo el campamento de entrenamiento y la pretemporada, por lo que necesitará algo de tiempo para aumentar.

Sin embargo, el entrenador de los Browns, Kevin Stefanski, dijo que no está seguro de si Judkins jugará en la Semana 2.

«Ya veremos», Stefanski dicho. «Tengo que conseguir hasta esta semana de práctica. No sé.»

La NFL también está programada para reunirse con Judkins para discutir su problema legal, que ahora se ha resuelto.

En ausencia de Judkins, los Browns usaron a Jerome Ford y Dylan Sampson en la Semana 1. Sampson corrió para 29 yardas en 12 acarreos, mientras que Ford corrió para 8 yardas en 6 acarreos. Sampson, sin embargo, agregó 64 yardas de recepción en 8 recepciones, ya que era una gran parte del juego aéreo de los Browns.

Cleveland está listo para ir a la carretera para jugar el Ravens de Baltimore en la semana 2.

Cleveland tuvo grandes elogios por Judkins

Los Browns usaron una selección temprana del día 2 para seleccionar a Judkins para ser un corredor estrella para el equipo.

Después de la selección, el gerente general de los Browns, Andrew Berry, dijo que veían a Judkins como un corredor de vaca de campana.

«Sentimos que es solo una espalda muy completa». Berry dijo. «Obviamente, hemos sido mimados en los últimos años, particularmente con Nick y Kareem (Hunt). Y sentimos que está muy en ese molde en términos de habilidades. No necesariamente decir que él va a, con certeza, desarrollar con uno de esos jugadores. Ciertamente esperamos que sea el caso. Pero pensamos que puede ser un corredor de campana que realmente puede llevar la carga para nosotros».

La esperanza para los Browns es que Judkins podrá jugar en la Semana 2. Pero es probable que necesite al menos otra semana para ponerse al día.