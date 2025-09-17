Joe Flacco emite un mensaje claro después del nombre de Browns Judkins RB1

El Cleveland Browns‘No oficial Gráfico de profundidad de la Semana 3 tiene el corredor de novato Quinshon Judkins Se colocó como el mejor jugador en su posición, lo que podría preocupar a algunos de los próximos oponentes del equipo.

«Se presentará la semana pasada y está tratando de retomar todo lo que pueda, y tu cabeza tiene que estar girando un poco», Browns QB Joe Flacco dijo Miércoles 17 de septiembre. «Así que lo emocionante de esta semana es que se sentará en cada reunión, saldrá y hacer tutoriales … salir y practicar, obtener los representantes. Creo que tiene mucho talento, así que eso es lo que es emocionante para nosotros, es solo que un tipo explosivo toque y vea lo que puede hacer con él».

Flacco agregó que espera que Judkins pueda desgastar defensas opuestas y crear jugadas explosivas a medida que se desarrollan los juegos.

«Cuando se trata de que él cambie el juego un poco, es de un poco de los 11 de nosotros ponerlo en marcha. No es solo él», continuó Flacco. «Creo que si podemos jugar el tipo de fútbol que queremos, y podemos meterlo en el espacio … ahí es cuando vamos a ver qué puede hacer. Creo que también será bueno para tomar los dos- [and] Tres yardas corre cuando eso es todo lo que está allí y lleva una defensa. Y creo que tiene la capacidad de ser un factor decisivo. Pero creo que esas jugadas, esas jugadas de juego de juego, serán los 11 de nosotros trabajando juntos «.

Quinshon Judkins obtuvo la mayoría de los trabajos de cualquier RB de Browns contra Ravens

Judkins perdió la Semana 1 después de insertar su contrato de novato solo un día antes de la apertura de la temporada de los Browns.

El problema que lo llevó al campamento provino de un delito menor de violencia doméstica en julio que un tribunal de Florida desestimó en agosto. Sin embargo, el NFL estaba considerando un castigo por Judkins debido a una violación de la política de conducta del jugador de la liga.

Judkins se reunió con la oficina de la liga la semana pasada y terminó jugando para Cleveland el domingo contra el Ravens de Baltimore. Y aunque Judkins no fue abrumador, se mostró prometedor al tiempo que obtuvo la mayor cantidad de toques de cualquier espalda en la lista.

Lideró el camino con 10 acarreos para 61 yardas (6.1 yardas por intento), todos los cuales fueron máximos del equipo. Judkins también atrapó tres pases (10 yardas de recepción), al igual que el compañero novato RB Dylan Sampson. Hace cuarto año Jerome Ford Lideró al grupo con cinco atrapadas. Ford obtuvo seis acarreos, mientras que Sampson contó cuatro.

Kevin Stefanski le da a Quinshon Judkins voto de confianza antes del juego de Packers

Entrenador en jefe de los Browns Kevin Stefanski También habló con los miembros de los medios el miércoles. Y aunque no confirmó que Judkins sin duda será la opción No. 1 contra el Packers de Green BayStefanski fue gratuito del trabajo del novato.

«Lo hizo muy bien» Stefanski dijo. «Sí, le está yendo mejor. Quiero continuar trayendo … desde el punto de vista del condicionamiento, entendiendo todos los matices del esquema. Entonces, eso solo crecerá cada semana».

Cleveland debe establecer la carrera temprano si espera manejar una defensa de Green Bay que tiene una carrera de pase aterradora liderada por la superestrella Micah Parsons. Como tal, los Browns probablemente atenuarán el énfasis en el pase después Flacco intentó 45 lanzamientos En cada uno de los dos primeros concursos de la temporada, y concéntrese más en el control de la pelota y manteniendo a los Packers la defensa en sus talones.

Eso, además de la carga de trabajo de Judkins en la Semana 2, indica que probablemente liderará el juego terrestre para los Browns el domingo.