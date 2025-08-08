Joe Burrow se vuelve honesto en el rendimiento de pretemporada ‘promedio’ para Bengals

El Cincinnati Bengals obtuvo su primer aspecto real en Joe Burrow este verano durante el primer partido de pretemporada del jueves por la noche contra los Philadelphia Eagles.

Burrow jugó 15 instantáneas con la ofensiva del primer equipo de los Bengals Antes de sentarse Para la noche, la mayoría en toda su carrera de pretemporada. Mientras que el dos veces mariscal de campo del Pro Bowl llamó a su debut 2025-26 «promedio», la cinta mostró mucho que gustar para Cincinnati.

«Hoy fue promedio», dijo Burrow a los periodistas después de la pérdida de 34-27 en Lincoln Financial Field. «Pero en general, estoy feliz con dónde estoy. La próxima semana, me gustaría estar un poco mejor».

Contra las copias de seguridad de los Eagles, Burrow se conectó en 9 de 10 pases para 123 yardas y dos touchdowns. Fue la primera acción prolongada de pretemporada de su carrera, y hizo que contara ya que sabe cómo.

«Es bueno volver a jugar al fútbol», dijo Burrow. «Cuantas más repeticiones obtengas, mejor estarás en eso … Somos 15 repeticiones mejores».

El entrenador en jefe Zac Taylor y el personal de los Bengals entendieron el enfoque. Obtenga Burrow y su grupo inicial en vivo, construya el ritmo ofensivo y saquelos a todos saludables. Misión cumplida.

Conexión de chase de madriguera tan fuerte como siempre para Bengals

Si el jueves fue una indicación, Burrow y el número 1 de Target Ja’marr Chase no se han perdido un ritmo. Perseguir arrastrado un hermoso pase lateral de Burrow en el primer cuarto, y se encerraron por otro en un touchdown de 36 yardas

Burrow había expresado previamente su disgusto por los lanzamientos y oportunidades perdidos en El comienzo del campo de entrenamiento de Bengals, Pero está claro que ha estado escogiendo gradualmente en esos bordes ásperos con un tiempo más nítido.

«Fue una buena representante», dijo Burrow. «Juego increíble por él (Chase). Obviamente hace esa jugada de manera consistente, así que trata de que ese tipo sea la pelota».

Se esperaba que la carga de trabajo fuera ligera. Los Bengals no tienen ninguna razón para arriesgar su titular durante los extensos extensos en agosto. Hasta ahora, se veía cómodo en el bolsillo, entregando varios lanzamientos rápidos mientras enfrenta uno de los frentes defensivos más profundos de la NFL..

Burrow está estableciendo un tono diferente antes de la semana 1 vs. Marrones

La creencia general que se dirige a la pretemporada cada año es que los jugadores de franquicias como Burrow no se acercan al campo del juego hasta que sea oficialmente hora. Pero como Taylor y los entrenadores lo han puesto en el campamento, los «inicios rápidos» son el nuevo tema de los Bengals.

Burrow está cambiando la forma en que los equipos y los jugadores ven la pretemporada. En lugar de evitar los tres juegos, está corriendo hacia adelante, utilizando cada oportunidad para mejorar y estar en forma de mitad de temporada en la semana 1.

Los Bengals pueden haber perdido su cuarto juego de pretemporada consecutivo en dos años, pero solo se centran en cómo se están beneficiando. Una madriguera segura e insatisfecha está liderando la carga hacia una campaña masiva 2025-26.

Se espera que todos los titulares se sentaran en el final de pretemporada contra los Indianapolis Colts el 23 de agosto, lo que significa que las últimas instantáneas de Burrow podrían estar bajo las luces contra los comandantes de Washington en la Semana 2.

Abriendo la temporada regular contra los Cleveland Browns el 7 de septiembre, Burrow y la acción extendida de los titulares de Cincinnati se diseñó para asegurarse de que estén listos para el escenario más grande. Hasta ahora, se ve bien.