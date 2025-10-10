Joe Bastianich de MasterChef habla del nuevo programa ‘Foodish’ que se lanzará en Mipcom

Joe Bastianichquien durante mucho tiempo actuó como juez en “MasterChef” en Estados Unidos, cree en su programa italiano”comida” podría convertirse en “un potencial ‘MasterChef’ lite” en términos de alcance global.

Banijay lanzará el formato a nivel internacional en la próxima mipcom Mercado televisivo en Cannes.

“Foodish”, que ahora se encuentra en su segunda temporada en el canal gratuito TV8 de Sky Italia, donde está cosechando índices de audiencia estelares, gira en torno a encontrar restaurantes estilo barrio que preparen la mejor versión de una especialidad local o cualquier tipo de plato delicioso, incluidos los hot dogs.

Cada episodio presenta a Bastianich y un invitado famoso probando cuatro interpretaciones del plato y puntuando cada una de 0 a 10 para determinar la mejor versión de la ciudad. Los cuatro concursantes compiten en duelos cara a cara, y el ganador obtiene el título de «Most Foodish», una placa y el derecho a exhibir la pegatina oficial de «Foodish» en su restaurante.

El formato fue concebido por Francesco Lauber, director creativo de Banijay Italia, quien lo dice

surge de algo que siempre surge cuando vas a una ciudad específica en un lugar en particular, no solo en Italia: «Quieres buscar la especialidad local y la mejor versión de esa especialidad local. Lo mejor de la ciudad o de una zona en particular», dice.

“Si voy a Monferrato [an area in the region of Piedmont] y el campo circundante, mis amigos me dicen: ‘Te invito a comer el mejor vitello tonnato (ternera con salsa de atún)’. Pero lo mismo les pasa a mis colegas británicos cuando me dicen: ‘Te llevaré a comer la mejor hamburguesa de Londres’”.

Abajo, Variedad habla con Bastianich sobre el formato “Foodish” y por qué cree que puede viajar.

¿Qué te atrajo de la propuesta de presentar “Foodish” en Italia?

Fue la oportunidad de hacer un programa diario que estaba en horario estelar, es decir, en un horario diferente al que había hecho en el pasado, que en su mayoría eran programas en horario estelar como “MasterChef” y otros. Había estado alejado de la televisión de comida italiana por un tiempo. Esto parecía, después de “MasterChef”, la forma correcta de volver a aparecer: formato correcto, horario correcto, creativo, genial, nuevo, novedoso. Eso es lo que me interesó.

¿Cómo describirías el formato en pocas palabras?

Básicamente es King of the Hill en un plato. Así que eliges un plato, un plato, cualquier alimento icónico y buscas el mejor. Tienes cuatro concursantes. El primero se encuentra con el segundo y el mejor de los dos sigue adelante, sigue hasta el cuarto y entonces tienes un campeón. Entonces es súper simple.

Está muy orientado a lo delicioso de la comida, por eso hay mucha pornografía gastronómica. Muchos alimentos icónicos, que pueden ser cosas realmente italianas, como ñoquis en Génova o, ya sabes, hamburguesas con queso en Roma, lo que sea. Puede ser étnico, puede ser internacional, puede ser una buena cena. Puede ser comida callejera. Puede ser cualquier cosa, lo cual es bueno. No hay estudio ni piso brillante. La interacción se produce en el coche, en el que llevamos a los chefs de un restaurante a otro. Es súper rápido. Conoces a mucha gente. Y luego está la variabilidad del invitado, lo que lo hace realmente interesante. Tienes un invitado en cada episodio relacionado con la ubicación y el plato. De algún modo, por lo general, casi siempre gente que no es chef ni viene del mundo gastronómico. Entonces gente del deporte, del entretenimiento, del cine, de la televisión, lo que sea. Y luego intentamos crear un punto de entretenimiento. Entonces, bromas, temas que compartimos en común, chistes. Está un poco dentro de la evolución del uso de la comida y una historia gastronómica para crear entretenimiento.

¿Qué hace que el formato “Foodish” se destaque en un contexto internacional?

Es simplemente su flexibilidad. Me imagino haciéndolo en Bangkok en un tuk tuk. Podrías hacerlo en la ciudad de Nueva York en un taxi amarillo. Sin todo este componente de estudio, realmente puedes hacerlo en cualquier lugar y adaptarlo a cualquier contexto de necesidad cultural o de entretenimiento. Entonces es muy, muy flexible. Los costos de producción son relativamente más bajos que los de un programa de estudio. La cantidad de infraestructura que necesita para hacerlo probablemente sea de tres a cinco cámaras. Es bastante bueno. Puedes crear contenido que tenga un valor muy alto considerando el tiempo que lleva realizar un programa y el presupuesto que lo respalda. Producto de tan alta calidad y alto valor. Rápido de hacer. Flexible para cualquier cultura o lugar del mundo. Es un potencial «MasterChef» ligero. Es así de flexible.

Esta entrevista ha sido editada y condensada para mayor claridad.