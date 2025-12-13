Joe Aditya presenta la plata, Flairene aporta el bronce

Bangkok, LARGA VIDA -Tim nadar Indonesia ha vuelto a aumentar su medallero en los SEA Games de 2025. En la ronda final del cuarto día, que se celebró en la Autoridad de Deportes de Piscinas de Tailandia, Bangkok, el sábado 13 de diciembre de 2025, Merah Putih logró conseguir 1 medalla de plata y 1 medalla de bronce.

La primera medalla de Indonesia en el cuarto día provino de los 100 metros mariposa masculinos. Indonesia presentó a dos de sus nadadores emblemáticos, Joe Aditya Wijaya Kurniawan y Jason Donovan Yusuf, en una reñida competencia contra ocho de los mejores nadadores del sudeste asiático.

Joe Aditya lució impresionante hasta que tocó la meta con un tiempo de 53,14 segundos, lo que le llevó a ganar una medalla de plata. Este logro es la primera medalla de Joe Aditya en Juegos del MAR 2025.

«Definitivamente estoy muy feliz. Cuando vi por primera vez el tablero de resultados, mi vista no era realmente visible, tampoco sabía en qué rango estaba», dijo Joe Aditya después de la competencia.

También entregó la medalla a su familia, compañeros de equipo, cuerpo técnico y a su hermano mayor y mayor, Siman, quien hizo de los SEA Games 2025 su última aparición.

Flairene Candrea gana la medalla de bronce en los SEA Games 2025

La siguiente medalla llegó en los 100 metros espalda femeninos. La nadadora indonesia Flairene Candrea compitió ferozmente y finalmente terminó en tercer lugar con un tiempo de 1:02.60, asegurando una medalla de bronce para el contingente indonesio.

Flairene admitió que se sentía aliviada y feliz de volver al podio con su número insignia. La última vez que ganó una medalla de los SEA Games con este número fue en los SEA Games de Vietnam de 2021.

«Gracias a Dios, estoy muy feliz de conseguir este bronce. Después del oro en Vietnam, no obtuve una medalla en los SEA Games de Camboya 2023, así que definitivamente estoy feliz de conseguir otra medalla en los 100 metros espalda», dijo Flairene.

El entrenador de la selección indonesia de natación, Albert C. Sutanto, valoró los logros de su equipo en el cuarto día, aunque admitió que aún quedaban evaluaciones.

«En los 100 metros mariposa masculino, estoy contento de que Joe haya conseguido la plata, su actuación fue buena en la final. En los 100 metros espalda femenino, estoy contento de que Flairene consiguiera el bronce, aunque en realidad fue más rápido que su mejor tiempo», explicó Albert.