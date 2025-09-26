Jody Gerson y Phil Schermer discuten iniciativas de salud mental

Jody Gerson y Phil Schermer estaban disponibles discutir la intersección de la música, la tecnología y la salud mental en VariedadLa Cumbre de Entretenimiento y Tecnología en Los Ángeles ayer, discutiendo cómo las actitudes han cambiado hacia la salud mental y su desestigmatización.

Schermer discutió su trabajo como fundador y CEO de Project Healthy Minds, una organización sin fines de lucro que aborda las barreras para encontrar atención de salud mental y ofrece herramientas para facilitar el acceso. Gerson, CEO y presidente de Universal Music Publishing Group, se encuentra en la junta directiva de Project Healthy Minds, y apareció en la cumbre para discutir el creciente enfoque en la salud mental en el espacio musical.

«Ahora hay un nivel completo de artistas que no van a la distancia, no necesitan ser superestrellas, porque primero tienen que cuidar su salud mental», dijo Gerson. «Y hay un grupo de artistas que reconocen cuáles son sus limitaciones, y van, ¿sabes qué? Eso es demasiado para mí. No puedo hacer eso. No es bueno para mi salud mental. Y creo que ese es el cambio que he visto. Son franco sobre cómo se sienten. Creo que eso va a cambiar la forma en que las personas ven la salud mental y cómo se tratan».

Schermer, quien lanzó Project Healthy Minds en 2020, señaló que hay 65 millones de estadounidenses con una afección de salud mental, y que el 60 por ciento de ellos nunca recibe ningún tipo de atención debido al estigma o la falta de acceso.

«Toda nuestra visión es que debería haber una puerta principal en Internet para encontrar atención de salud mental, donde todos los servicios son examinados por los médicos», dijo. Project Healthy Minds ofrece un mercado de salud mental que permite a los usuarios acceder a la atención que necesitan. La organización se ha asociado con músicos, incluidos Demi Lovato y el Kid Laroi para ayudar a transmitir el mensaje sobre sus servicios.

«La idea es poder mostrar a las personas y a los fanáticos que los artistas y las compañías de entretenimiento se están asociando con Project Healthy Minds para ayudar a conectar a las personas a preocuparse», dijo. «Y lo sorprendente es que podemos ver todos los datos. Cada vez que hacemos una de estas asociaciones, miles de personas comienzan a buscar atención de inmediato y vemos, bueno, qué tipo de atención están buscando y qué necesitan? Y para nosotros, es una forma increíble de ver el impacto».

Project Healthy Minds luego organizará su Gala del Día Mundial del Día de la Salud Mental el 9 de octubre en Nueva York. El Príncipe Harry y Meghan, Duke y Duquesa de Sussex, serán honrados con el premio Humanitarios del Año.