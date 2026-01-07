Jodie Foster sobre su discurso en los Globos de Oro 2013 y su presentación del armario

Puede que nunca haya habido un discurso de aceptación de premios como Jodie Foster‘s.

En 2013, Foster era un veterano de los Oscar y Globos de Oro. En ese momento había ganado dos cada una, por sus papeles en “The Accused” y “The Silence of the Lambs”. Pero mientras aceptaba el premio Cecil B. DeMille ese año por su trayectoria, Foster tenía algunas cosas en mente. Entre ellos se encontraba su insatisfacción con la cultura de las celebridades, su sensación de que los medios estaban socavando su dignidad y, fundamentalmente, un gesto hacia Cydney Bernard, a quien Foster agradeció por su nombre e identificó como su expareja y copadre. El titular más importante de la noche no fue «Argo» ganando el premio al Mejor Drama o el discurso de «El lado bueno de las cosas» de Jennifer Lawrence; fue la noción de que, en medio de un clamor por privacidad, la gente pensaba que Foster había salido del armario.

No es así, dice Foster. “¡Estaban confundidos!” ella dice en una entrevista para el de esta semana Variedad cubrir. (Puedes decidir por ti mismo viendo el discurso.) Esta confusión residía en las entretejidas, las sinuosas contradicciones y los cambios entre tonos del discurso, algo que Foster buscó deliberadamente al contar la historia de su vida desde el estrellato infantil hasta el desafecto adulto. «Era realmente importante que fuera tan literario», dice Foster, «porque sabía que sería fragmentado y malinterpretado. Quería que hubiera un documento dentro de 20 años al que mis hijos pudieran volver». (Hoy, sin embargo, la actriz está fuera, y aceptó otro Globo de Oro en 2021 con su esposa, Alexandra Hedison, a su lado).

Aquí, en 2025, estamos más cerca del vigésimo aniversario del discurso que del discurso en sí. Como espectador del momento, el discurso me conmovió. En los años posteriores, ha permanecido en mi mente, hasta el punto de que cuando publiqué un novedoso Sobre la vida interior de las actrices, utilicé una de las últimas líneas de Foster: «Quiero ser vista; ser comprendida, profundamente; y no estar tan sola», como epígrafe. Las palabras parecían dichas desde un lugar de profundo aislamiento, uno que Foster me dijo en nuestra entrevista que era real y parte de una crisis existencial.

Su declaración de que estaba considerando dejar atrás la actuación en proyectos importantes, por ejemplo, pasó desapercibida para el público en su momento, pero terminó haciéndose realidad; Antes de regresar en 2023 y 2024 con “Nyad” y “True Detective: Night Country”, Foster actuó en sólo dos películas, ambas pequeñas, en 10 años. A los 50 años, Foster había estado lidiando con una profunda confusión sobre su lugar en la industria: «¿Quién soy yo?» recuerda haber pensado. «¿Y se supone que debo ser como solía ser, excepto un poco peor? ¿Se supone que debo dispararme la cara con cosas y fingir que soy otra cosa? ¿O se supone que simplemente debo irme?»

Ella tomó la última decisión. Y lo hizo en un momento precario para la industria en general, uno en el que, según Foster, se animaba a los actores a abrirse hasta un grado incómodo. Trece años después de su discurso, Foster siente que su advertencia a la audiencia de que la privacidad estaba desapareciendo se ha hecho realidad, y no está contenta por ello. «Fue el comienzo de las Kardashian», recuerda de 2013. «Era un reality show de mierda de Honey Boo Boo. Fueron los primeros años en los que todos los actores comenzaron a abrazar la idea de que lo que eran era un modelo vendiendo perfumes». Los cambios de los últimos años indignan a Foster: “¿Firmamos un documento que decía que puedes escanear mi cara en cualquier parte del mundo y luego ponerme en el cuerpo de otra persona?” pregunta, alzando la voz. “¿Dijimos sí a los malditos trolls que invadieron nuestra vida e intimidaron a nuestros hijos?”

Foster siente profundamente el bienestar de los niños, quien comenzó como actriz infantil. En el discurso, Foster declara: «Lo he dejado todo ahí arriba», dice, refiriéndose a la pantalla de cine, «desde que tenía 3 años. Eso es suficiente reality show, ¿no crees?». Para mí, ella insiste en que su negativa a actuar como celebridad fue una elección necesaria: «Tuve que hacerlo a mi manera. Te gusto como alguien que tiene mi dignidad. No puedes arrebatármela y luego hacer que siga siendo quien soy». Elíptico y extraño, el discurso de Foster fue, durante un tiempo, su declaración final sobre su fama. Todos estos años después, los problemas que enfrentaba persisten, pero, satisfecha de haber dado su opinión, llegó a un lugar de aceptación.