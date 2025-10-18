Jodie Foster, Juliette Binoche y Stellan Skarsgård protagonizaron Morelia

Los recién llegados triunfaron en el 23tercero Festival de Cine de Morelia (FICM) el 17 de octubre donde un buen número de óperas primas se llevaron los máximos premios de esta edición. El thriller ambiental “La reserva” de Pablo Pérez Lombardini obtuvo el premio a Mejor Película, Director y Actriz (Carolina Guzmán).

La ópera prima de Pérez Lombardini llamó la atención por primera vez en Ventana Sur el año pasado. No sólo se lleva a casa estatuillas de Ojo sino que también recibe premios en efectivo y en especie.

Basada en testimonios reales de defensores del medio ambiente, “La Reserva” sigue la lucha inquebrantable de una guarda forestal para proteger el bosque que rodea su remota aldea. Filmada con no profesionales en una comunidad rural de Chiapas, la imagen captura la lucha urgente y continua que enfrentan los conservacionistas en toda América Latina.

Más de 100 películas componían la competición en esta edición. Aclamado por Alfonso Cuarón como “un hito cultural, no sólo para Morelia sino para todo México” y por Guillermo del Toro como “una plataforma esencial para México y el cine global… y uno de los eventos culturales más importantes del mundo”, el festival fue fundado y aún lo dirige Daniela Michel.

El festival, que comenzó el 10 de octubre y finalizará el 19 de octubre, contó con una constelación de invitados internacionales que presentaron sus películas durante toda la semana. Entre ellos se encontraban Stellan Skarsgård (“Sentimental Value”), Juliette Binoche (“In-I: In Motion”), Jodie Foster (“Vida privada”), Gael García Bernal (“Amo a los perros” 25 Aniversario), Kleber Mendonça Filho (“El agente secreto”), Rodrigo García (“Las locuras)”, Jafar Panahi (“Fue sólo un accidente”), Charlie Kaufman (“Cómo dispararle a un fantasma”), Cherien Dabis (“Todo lo que queda de ti”), Lucrecia Martel (“Nuestra Tierra”), Robin Campillo (“Enzo”) y Oliver Laxe (“sirat”).

Jodie Foster, cortesía del FICM

El premio Ojo a Mejor Guión fue para Karen Plata por su trabajo en la historia de supervivencia infantil “El diablo fuma (y guarda las cerillas quemadas en la misma caja)”, del debutante Ernesto Martínez Bucio, quien se llevó el Premio a la Mejor Ópera Prima en el BerlínLa sección inaugural de Perspectivas.

Mientras tanto, “On the Road” de David Pablo, recién salido de su gran victoria en Veneciaobtuvo el premio ojo de cinematografía por su directora de fotografía Ximiena Amann y a mejores actores por sus protagonistas, Víctor Miguel Prieto y Osvaldo Sánchez.

Actriz Mayra Hermosillo ganó el importante premio del público por su debut como directora “Vanilla”, que también tuvo su estreno mundial en Venecia, mientras que Richard Linklater Obtuvo el premio del público internacional por su “Nouvelle Vague”.

En la sección de documentales mexicanos, “Ser Olimpia” (“Llamarse Olimpia”) de Indira Cato, sobre Olimpia Coral Melo, quien hizo campaña contra la violencia cibersexo y se convirtió en un ícono feminista, se llevó el Premio Ojo que también incluye dinero en efectivo y premios amables.

Entre los premios Pics-in-Post de postproducción en la sección de industria del festival, Impulso Morelia“Mickey”, de Dano García, de Chicken & Egg Films, dirigida por mujeres, obtuvo tres premios.

El jurado presidido por Ava Du Vernay (Presidente) junto a Pablo Berger, David Linde y Andrea Pallaoro seleccionó a los siguientes ganadores:

Premio Ojo al Mejor Largometraje Mexicano

“La Reserva” (“La reserva” de Pablo Pérez Lombardini)

Premio Ojo a la Mejor Dirección en un Largometraje de Ficción Mexicano

Pablo Pérez Lombardini, por “La Reserva”

Premio Casa Wabi–Escine al director novel

Nuria Ibáñez Castañeda, “The Guardian” (“El guardián”)

Mejor Fotografía en un Largometraje Mexicano

Ximena Amann, por “En el Camino” de David Pablos)

Mejor Guión de Largometraje de Ficción Mexicano

Karen Plata, por “El diablo fuma (y guarda las cerillas quemadas en la misma caja)” de Ernesto Martínez Bucio

Premio Ojito a la Mejor Actriz de Largometraje Mexicano

Carolina Guzmán, por “La Reserva”

Premio Ojito al Mejor Actor de Largometraje Mexicano

Víctor Miguel Prieto y Osvaldo Sánchez, por “En el Camino”

Premio del Público al Largometraje Internacional

“Nueva Ola”, Richard Linklater

Premio del Público al Largometraje de Ficción Mexicano

“Vainilla” (“Vainilla, Mayra Hermosillo)

Mención Especial en Largometraje de Ficción Mexicano

Basilio Moncada, por su actuación en “The Guardian” (“El guardián”)

DOCUMENTAL MEXICANO (Jurado: B. Ruby Rich, Andrei Ujică y Kathy Geritz)

Mejor Largometraje Documental Mexicano

“Ser Olimpia”, Indira Cato

Premio del Público

«Mi Benjamín» («Mi Benjamín» Victoria Clay-Mendoza)

IMPULSO MORELIA 11

Panel: Ava Cahen, Cristian Calónico, Benjamín Domenech, Cédric Succivalli y Alberto Valverde.

Premios de posproducción de cafeína:

Paquete de diseño y entregas de flujo de trabajo: “Mickey”, Dano García.

Paquete de efectos visuales: “Chicas sades”, Fernanda Tovar.

Paquete de Diseño Gráfico: “La gran familia”, Matías Meyer.

Premios Glamour All Studio:

Una semana de mezcla de sonido 5.1: “Mickey”, Dano García.

Una semana de corrección de color: “Guerras Invisibles”, Marcela Arteaga.

Premio Churubusco Estudios:

$375,000 MXN para “Sueños que migran”, Juan Javier Pérez.

$375,000 MXN para “Mickey”, Dano García.

Premio José María Riba: “Niñas tristes”, Fernanda Tovar.