Jodie Foster honrada en el Festival de Cine de Marrakech

Jodie Foster fue honrado con un premio homenaje en el Festival de Cine de Marrakech el sábado, donde pronunció un emotivo discurso en el que rememoró sus seis décadas en el cine.

Después de reproducir un carrete que mostraba algunos de sus papeles más famosos, incluidos “El silencio de los corderos” y “La habitación del pánico”, Foster aceptó gentilmente su trofeo en el escenario.

“Al ver todos estos clips, pensé: he estado haciendo este trabajo durante bastante tiempo”, dijo Foster, después de recoger el premio de manos de Bong Joon Ho y bromear diciendo que le iba a pedir un autógrafo. «Empecé en los años 1960, luego tuve la suerte de vivir la época dorada del cine en los años 1970. Luego vinieron los años 1980, 1990, 2000, y ahora volvemos a los años 1970».

Foster añadió: «Ha pasado mucho tiempo, sin embargo, ha pasado en un abrir y cerrar de ojos. Y aquí estoy, un poco mayor, tal vez un poco asustado, pero guiado por el mismo amor por contar historias, por dar vida a los personajes, por hacer preguntas sobre nuestras conexiones, nuestras fragilidades, nuestra humanidad».

Terminó su discurso con una nota amable y dijo que su “mayor éxito en la vida es ser feliz”.

“Y realmente, aunque sea de una manera muy tonta, estoy profundamente feliz”, dijo. «Y como decía la película, la vida es bella».

Antes de que Foster aceptara el premio, su director de “Taxi Driver”, Martin Scorsese, la sorprendió con un mensaje en vídeo durante la ceremonia. «Quiero felicitarte por este honor esta noche en Marrakech. Ojalá pudiera estar allí. Eres una parte muy importante de mi trabajo y de mi carrera», dijo. «Hay una alegría en tu trabajo que has creado desde antes de que pudieras caminar, de hecho… nunca olvidaré el recuerdo de ti entrando a mi oficina a los 8 o 9 años y teniendo más fuerza que nadie en el estudio en ese momento».

La dos veces ganadora del Oscar estuvo presente en el festival marroquí para presentar su última película, “A Private Life”, dirigida por Rebecca Zlotowski, quien también estuvo presente. En la comedia de suspenso francesa, que se estrenó mundialmente en el Festival de Cine de Venecia a principios de este año, Foster interpreta a una psiquiatra parisina cuya vida se ve trastornada por la muerte de uno de sus pacientes. Convencida de que su paciente fue asesinado, inicia su propia investigación sobre el asunto con la ayuda de su exmarido.

Esta es la primera aparición de Foster en el Festival de Cine de Marrakech, que comenzó el viernes por la noche con la asistencia de una gran cantidad de estrellas. El cineasta de “Parasite”, Bong, se desempeña como presidente del jurado de este año, junto con grandes nombres como la estrella de “Wednesday” Jenna Ortega, la protagonista de “Furiosa” Anya Taylor-Joy y la directora de “Past Lives” Celine Song.

hablando con Variedad En la alfombra roja antes de la ceremonia de apertura, la directora del festival, Melita Toscan du Plantier, dijo que Foster, que llegó hace unos días, «ama Marruecos y quiere volver de vacaciones».

«Es muy tímida y no le gusta mucho la alfombra roja, pero está encantada de estar aquí y nosotros estamos muy contentos de tenerla», añadió Toscan du Plantier.

El director de “Frankenstein”, Guillermo del Toro, también será honrado en el festival con un premio homenaje la próxima semana. Tanto él como Foster participarán en las conversaciones del festival, al igual que el cineasta de “El agente secreto”, Kleber Mendonça Filho, el director ejecutivo de AMPAS, Bill Kramer, la estrella de “The Matrix”, Laurence Fishburne, el ganador de la Palma de Oro de “Fue solo un accidente”, Jafar Panahi, y el director de “Blonde”, Andrew Dominik.