Jodie Foster en Directores de Mujeres y Nicolas Cage True Detective Asesor

Jodie Foster adquiere su primer papel principal en francés en «Una vida privada«Pero ella ya tiene la vista puesta en su próximo proyecto de ensueño: asociarse con Kristin Scott Thomas en una película en francés … sea lo que sea.

«Quiero interpretar a la hermana de Kristin Scott Thomas porque somos las dos personas que hablan francés con fluidez», dice Foster Variedad mientras promociona su última película en el Festival Internacional de Cine de Toronto. «Kristin y yo, podemos hacer esto juntos. Nos conocemos desde hace mucho tiempo, así que voy a llamar a su puerta. Ahora es una directora, así que estoy como, solo diríjenos en una película donde tocamos hermanas».

Foster agregó que también le encantaría compartir la pantalla con otras actrices de habla francesa como Natalie Portman y Lily-Rose Depp, quien anteriormente trabajó con la directora de «A Private Life» Rebecca Zlotowski en «Planetario».

Foster, quien ha hablado francés a lo largo de su carrera, dijo que protagonizada por «una vida privada» marcó su primera oportunidad de sumergirse completamente en un papel en francés.

«Había hecho algunas películas en francés, pero nunca había tenido tanto diálogo», dice Foster. «Ese fue probablemente el primer atractivo para hacer el proyecto después de leer el guión y, por supuesto, conocer a Rebecca. Siempre quise hacer una verdadera película francesa que no fuera una coproducción estadounidense hinchada, pero que se sintió auténticamente francesa, con un equipo francés y sobre la experiencia francesa. Esta fue mi oportunidad».

La actriz, que ganó dos Oscar a la mejor actriz por «The Accused» y «The Silence of the Lambs», dijo que pasó semanas preparándose para el papel para asegurarse de poder actuar con fluidez. «Llegué unas tres semanas antes porque me preocupaba que no estaría listo».

Zlotowski, quien también apareció con Foster en Tiff, dijo que quería «una vida privada» para equilibrar la gravedad con el humor.

«Cuando dices increíblemente serio pero también divertido, ese soy yo», comparte Zlotowski. «Vengo de una cultura judía que es melancólica e hilarante. Siento que la película está conectada con esa tradición. Se trata de revelar deseos reprimidos, lo visto y lo invisible. No soy religioso, pero culturalmente, eso es parte de mi antecedentes. Para mí, el cine es el espacio donde todo eso se desarrolla».

Zlotowski elogió el compromiso de Foster con la autenticidad en el set. «Ella tiene esta superpotencia, como una superpotencia de Marvel para una actriz», dice el director. «Como directores franceses, sabíamos que hablaría con fluidez, pero todavía era sorprendente ver. ¿Por qué no es más como una actriz francesa? Queremos secuestrarla por un tiempo. He recibido tantos correos electrónicos y llamados de la gente. Todos quieren a Jodie en el cine francés».

Para Foster, «una vida privada» también es parte de una conversación más amplia sobre la representación detrás de la cámara.

«Crecí en la industria cinematográfica estadounidense y nunca vi a otra mujer en el set, excepto tal vez un supervisor de guiones o maquillador», recuerda. «No fue hasta la mitad de mi carrera que las mujeres comenzaron a entrar en escena como técnicos, productores, jefes de estudio, y finalmente directores. Mis últimas tres películas han sido con directores de mujeres. Ahora se siente como una hermandad, y eso es algo hermoso».

Zlotowski estuvo de acuerdo, y agregó que sus propias inspiraciones incluyen pioneros como Nora Ephron y Nancy Meyers. «Desaparecieron rápidamente debido al sistema de producción, pero siguen siendo fuertes figuras para mí», dijo. «Lo que más me ayudó es construir una comunidad de directores, especialmente directores femeninas, que se apoyan mutuamente».

Ambas mujeres insinuaron proyectos futuros. Zlotowski está preparando una serie de televisión con «caras muy jóvenes y nuevas», mientras que Foster confirma que está ansiosa por dirigir nuevamente pero continúa buscando roles que resuenan a nivel personal.

«No sé cómo actuar a menos que haya relevancia personal real», dice Foster. «Para mí, siempre se trata de conexión. De lo contrario, prefiero vivir una vida plena».

Foster, que protagonizó la temporada 4 de «True Detective» de HBO, por el cual ganó un Emmy, también tuvo algunos consejos para Nicolas CageRecientemente eligió en la próxima quinta temporada de la serie de antología. «En primer lugar, vaya a cenar con Issa López y asarla para todo», dice Foster sobre el creador detrás de su temporada. «Ella es una colaboradora tan increíble y una directora maravillosa. Creo que se llevarán bien.

¿En cuanto a la actuación de la hermana de sus sueños junto a Scott Thomas? «Creo que es una gran idea», se rió Foster. «Alguien solo tiene que hacerlo realidad».