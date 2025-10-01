‘¡Joder a mi hijo!’ Establece una carrera teatral, trailer NSFW

Con clasificación X favor favorito del festival «Fuck My Son» ahora se dirige a un teatro cerca de ti.

El equipo detrás de la película, que debutó como parte de la lista de Midnight Madness Festival de Cine de Cine de Toronto de este año, ha anunciado un primer lote de proyecciones, que comenzará a mediados de octubre.

La adaptación de Todd Rohal del cómic de Johnny Ryan se encontró con risas, gemidos e incluso algunas huelgas en su debut en TIFF el 10 de septiembre.

«En lugar de entregar la película a un distribuidor tradicional», «¡A la mierda a mi hijo!«Se lanzará a través de un colectivo dirigido por cineasta, un nuevo modelo que combina la independencia del cine de bricolaje con el alcance de la experiencia en la industria», anunció el colectivo en un comunicado. «El lanzamiento está siendo administrado por una asociación de los cineastas, un booker teatral experimentado y un ex ejecutivo de estudio. Esta estructura cooperativa permite a los cineastas retener la plena propiedad de su película mientras se basa en los recursos, la estrategia y las conexiones generalmente reservadas para lanzamientos respaldados por el estudio. El objetivo es simple: demostrar que las películas audaces e independientes pueden prosperar en los cines sin entregar sus derechos o visión creativa «.

The collective consists of Todd Rohal (writer, director, producer, editor, post-supervisor, VFX artist, accountant and mixing assistant, “Fuck My Son!”), Tommy Lucente (media & entertainment exec, ex-Vice/Fox/Disney), James Belfer (producer/distributor, Cartuna), Gavin Briscoe (booker/distributor, Cartuna), and Michael Tully (Publicista, escritor/director de «Septien», «Summer de ping-pong», «Don’t Going Home»).

Vea el lote inicial de las fechas a continuación, con más configuración a seguir.

10/201-23 – Nueva York, NY – Centro de la IFC

10/23-30-LOS ANGELES, CA- Alamo Drafthouse Los Ángeles

10/31 – 11/04 – Austin, TX – Alamo Drafthouse South Lamar

10/31 – 11/01 – Brooklyn, NY – Nan’Ahawk Cinema – Williamsburg * 35 mm *

11/05-08-San Francisco, CA- Alamo Drafthouse Nueva Misión *35 mm*

11/14-15-chicago, the- Teatro de la caja de música *35 mm*

11/28-29-Dallas, TX- Teatro de Texas *35 mm*

12/05-06-Seattle, WA- Grand Ilusion Cinema en Siff Film Center *35 mm*

19/19 – Toronto, es – Revisión del cine

12/26-27-Filadelfia, Pa- Philamoca

01/02-03/26-Omaha, NE-Teatro Dundee de Film Streams *35 mm *

Además, el colectivo compartió un primer vistazo a la película debutando el trailer en Variedad. Mire el clip NSFW a continuación.