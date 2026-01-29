João Nicolau habla del estreno de Rotterdam ‘Providence and the Guitar’

Más tarde esta noche, Juan Nicolau‘s «Providencia y la guitarra” se proyectará simultáneamente en cinco salas de proyección de Rotterdam como película de apertura de la edición de este año. Festival Internacional de Cine de Róterdamuna ocasión que el cineasta portugués califica como una “gran responsabilidad”.

Adaptado del cuento homónimo de Robert Louis Stevenson, “Providencia y la guitarra” sigue a los artistas viajeros León (Pedro Inês) y Elvira (Clara Riedenstein) mientras esquivan a policías y rivales malhumorados mientras saltan de ciudad en ciudad. La pieza de época está salpicada de secuencias del presente, donde los dos músicos, ahora en una banda de punk rock, continúan luchando por ganarse la vida a través de su arte. hablando con Variedad Antes del estreno mundial de la película en la ciudad holandesa, Nicolau dice: “Es una alegría inmensa” tener un lugar tan prestigioso.

“Nunca he estado en Rotterdam, pero varios colegas sí lo han hecho y me han dicho que es un festival vibrante dispuesto a ser una plataforma para el cine más arriesgado, así como para producciones más pequeñas”, añade.

«Creo que fue una elección muy audaz y valiente por parte del equipo de programación tenernos como película de apertura, porque no es necesariamente la típica película de apertura. Digo esto no por los temas que explora la película, sino por su lenguaje. Hay una cierta demanda, y abrimos varias puertas a la audiencia y los invitamos a entrar. Tengo mucha curiosidad por la reacción en el terreno».

Nicolau señala que el breve relato original sirvió como “punto de partida” para la película de dos horas. «Me enamoré del tono de la narrativa y de los personajes, y pensé que merecía un largometraje que tradujera su riqueza y los matices del lenguaje. Mis películas anteriores presentaban personajes más secos y lacónicos, y quería encontrar el placer de explorar el lenguaje».

“Escribí una primera versión que seguía la estructura del cuento, a la que llamé versión de cámara, y luego escribí la versión sinfónica”, continúa cuando se le pregunta sobre el elemento del salto en el tiempo. «Esa versión presenta secuencias en el futuro, que son, en cierto modo, flashbacks que exploran la relación entre la pareja principal. Pensé que los temas explorados en la historia corta eran realmente actuales, por lo que los saltos en el tiempo fueron naturales».

Todas las canciones de la película son composiciones originales de Nicolau y su socio creativo João Lobo, excepto una melodía que utiliza un poema del elogiado poeta brasileño Carlos Drummond de Andrade. El director, también músico aficionado, afirma que la música siempre ha ocupado un “escenario central” en su obra. «La música es una parte clave de la existencia humana. Si filmamos personajes comiendo, trabajando, haciendo el amor, también podemos filmar personajes cantando, tocando y componiendo juntos».

En cuanto a los arreglos simples de la canción, Nicolau dice que provienen de la época de la película. Dado que los personajes principales están de viaje con acceso únicamente a una guitarra acústica, “no había espacio ni posibilidades para grandes arreglos musicales”.

Hablando de música, Nicolau se alegró de poder trabajar con su viejo amigo y popular cantante portugués (y ganador de Eurovisión 2017) Salvador Sobral. “Me interesa que músicos profesionales prueben el cine en mis películas”, afirma. «El proceso de selección de Salvador fue muy bien y, curiosamente, apenas canta en la película. Pero su naturaleza como músico está presente en todas sus escenas».

Pero, por supuesto, hubo varios desafíos para hacer despegar una producción tan ambiciosa. El mayor de todos fue el presupuesto limitado de la producción, dado que Nicolau no pudo conseguir un acuerdo de coproducción con posibles socios en Bélgica y Francia. “Providencia y la Guitarra” es una producción íntegramente portuguesa, apoyada por el organismo cinematográfico nacional del país, el ICA.

“Esta falta de dinero acabó orientando muchas de mis decisiones creativas”, comenta el director. «No podíamos gastar mucho en diseño de producción o construir decorados completamente nuevos, lo que significó que decidí crear un pasado indefinido. No es que esto sea clave para la película en sí, siempre y cuando no tuviéramos elementos contemporáneos en la pantalla. El pasado en la película podría ser hace 70 o 200 años».

A pesar de creer que la película podría haberse rodado en “cualquier pequeño pueblo europeo que fuera conveniente para la coproducción”, Nicolau está contento de haber hecho la película en su lengua materna. «Siempre quise que la película fuera en portugués porque, a pesar de que el texto original estaba en inglés, me enamoré de la traducción al portugués. Ese fue mi punto de partida para todos los diálogos. Había un placer en el idioma y el sonido que era fundamental para mí creativamente».

“Providencia y la Guitarra” está producida por Luís Urbano y Sandro Aguilar para O Som ea Fúria. Shellac posee los derechos de venta internacional.