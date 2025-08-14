¿Joanne convertirá para Noah?

«Nadie quiere esto«Está volviendo a Netflix para la temporada 2 el 23 de octubre, y el streamer ha lanzado fotos de la pareja líder Joanne (Kristen Bell) y Noah (Adam Brody) Al ingresar al próximo capítulo de su relación.

Al final de la temporada 1, a pesar de que Joanne trató de terminar su relación para permitir que Noé busque la posición del rabino principal en su sinagoga, parecía que Noah estaba rechazando la posición y eligiendo a Joanne. Las fotos de la temporada 2 de First Look muestran a la pareja interreligiosa todavía juntas. Aún así, la tensión sobre si Joanne, que es agnóstica, se convertirá al judaísmo, y cómo su elección afectará la carrera y la vida familiar de Noé, ciertamente persiste.

En una foto, Noah y Joanne se paran uno al lado del otro, sosteniéndose (y una Copa Starbucks) con expresiones preocupadas en sus caras mientras conversan con alguien más en la acera. En otro, se acurrucan en la cama mientras sonrían en la computadora portátil de Joanne.

Vea las primeras fotos de Look, que también incluyen a Justine Lupe como Morgan, el nuevo miembro del elenco Arian Moayed como Andy, Timothy Simons como Sasha, Jackie Tohn como Esther, a continuación.

De izquierda a derecha: Adam Brody como Noah, Kristen Bell como Joanne

Erin Simkin/Netflix

De izquierda a derecha: Kristen Bell como Joanne, Justine Lupe como Morgan

Erin Simkin/Netflix

De izquierda a derecha: Justine Lupe como Morgan, Arian Moayed como Andy

Erin Simkin/Netflix

Kristen Bell como Joanne

Erin Simkin/Netflix

De izquierda a derecha: Timothy Simons como Sasha, Jackie Tohn como Esther

Erin Simkin/Netflix

Adam Brody como Noé

Erin Simkin/Netflix