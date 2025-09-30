Joanna García Swisher se une a Reba McEntire en la temporada 2

«Happy’s Place» está reuniendo otra reunión de «Reba».

Joanna García Swisher está programada para la estrella invitada en la temporada 2 «Happy’s Place» junto con su ex coprotagonista, Reba McEntire, Variedad ha aprendido. La segunda temporada del NBC La comedia de múltiples cámaras se estrenará el 7 de noviembre a las 8 pm ET/PT y se transmite al día siguiente en Peacock.

Swisher interpretará a Kenzie, quien se describe como «un influencer de Knoxville local que ha sido contratado para representar a Happy’s Place para su próxima campaña de marketing en redes sociales y todo es mucho para el disgusto de Bobbie (McEntire)».

Swisher interpretó a la hija de McEntire Cheyenne en «Reba» durante la carrera de seis temporada del programa en el WB/CW. Actualmente protagoniza la serie de Netflix «Sweet Magnolias», con ese programa preparando su quinta temporada. Swisher también dirigirá dos episodios de la temporada 5. También recientemente organizó la serie de citas de la realidad «The Ultimatum: Queer Love» para Netflix. Sus otros créditos televisivos incluyen «Gossip Girl», «How I Met Your Mother», «Freaks and Geeks» y «Royal Podiss ,:

Ella es representada por Uta, sin título y refugio Pr.

Esta es la última estrella de «Reba» en aparecer junto a McEntire en «Happy’s Place». Anteriormente, tanto Steve Howey como Christopher Rich hicieron cameos en la primera temporada del programa.

Junto con McEntire, el elenco principal de «Happy’s Place» incluye a Belissa Escobedo, Melissa Peterman, Pablo Castelblanco, Tokala Black Elk y Rex Linn.

«Happy’s Place» es ejecutivo producido por Kevin Abbott, McEntire, Michael Hanel, Mindy Schultheis, Matt Berry y Pamela Fryman. Universal Television es el estudio.