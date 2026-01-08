Joanan Christie Ngamuak, Cuidado de Malasia

VIVA – El pilar individual masculino de Indonesia, jonathan cristianasegurar el pase a cuartos de final Abierto de Malasia 2026 tras eliminar al representante del anfitrión, Leong Jun Hao, la tarde del jueves 8 de enero de 2026.

Jojo, el apodo de Jonathan, estuvo bajo presión al comienzo del primer juego. Leong pareció agresivo e inmediatamente lideró 6-2. Sin embargo, Jonathan se levantó lentamente. Se consiguieron siete puntos seguidos para poner el marcador 9-6.

El fino juego de Leong en la red alteró el ritmo de Jonathan. Aun así, dos devoluciones erróneas de Leong hicieron que Jonathan cerrara el primer intervalo de juego con una ventaja de 11-7.

Después del descanso, Leong, que ahora ocupa el puesto 28 en el mundo de la BWF, intentó recuperarse ganando cuatro puntos seguidos hasta que el marcador quedó igualado en 11-11. Jonatán mantuvo la calma. El cuarto jugador de bádminton del mundo decidió invitar a su oponente a jugar un peloteo largo, evitando los duelos en la red, que eran el arma principal de Leong.

Perseguir números es inevitable. Incluso hubo dos desafíos que terminaron en puntos. Jonathan finalmente logró asegurar el primer juego con un estrecho marcador de 21-19.

Al entrar en el segundo juego, Jonathan, que vestía una camiseta negra, inmediatamente pareció agresivo con fuertes golpes. Leong respondió con bolas engañosas. El marcador se repitió, empezando de 2-2 a 4-4, antes de que Leong lograra tomar una ventaja de dos puntos.

Sin embargo, Jonathan volvió a mostrar su clase. Empató el marcador 7-7 y luego cerró el segundo intervalo con una ventaja de 11-9. Los aplausos públicos del presentador no deprimieron a Jojo. De hecho, parecía estar disfrutando el juego con una sonrisa que a menudo brillaba.

Después del descanso, Jonathan se volvió cada vez más dominante. Aunque Leong robó puntos debido a un regreso apresurado, Jonathan pudo mantener la distancia. De hecho, seis puntos seguidos le permitieron llegar hasta una ventaja de 19-11.

El impulso hizo que Leong perdiera la confianza. Jonathan también cerró el segundo juego con una aplastante victoria 21-11.

A través de un duelo de 54 minutos, Jonatan Christie confirmó su boleto a cuartos de final Abierto de Malasia 2026. En cuartos de final se enfrentará al ganador del partido entre Kodai Naraoka y Lu Guangzu que se celebró el viernes.