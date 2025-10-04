Joan Mir reveló un gran desafío en MotoGP Mandalika

VIVA – Corredor Repsol Honda, Joan meevalúa que la combinación de prohibición y superficie de asfalto en Circuito de mandalika ser el factor más crucial para determinar los resultados de la raza Motogp Indonesia 2025. En la sesión de capacitación gratuita celebrada el viernes pasado, Mir admitió que el control del motor era muy difícil debido al inconsistente agarre de los neumáticos en el calor típico de Mandalika.

A pesar de enfrentar condiciones desafiantes, el ex campeón mundial de MotoGP 2020 todavía muestra un rendimiento sólido al penetrar en la sexta posición más rápida en el récord de tiempo de entrenamiento. Estos resultados son una señal positiva para Honda, quien durante las últimas series luchó duro para volver a competitivos.



Repsol Honda Racer, Joan Mir

La condición de la pista y los neumáticos hace que la moto sea difícil de controlar

En una entrevista después de la sesión de entrenamiento, Joan Mir mencionó la combinación de Asfalto Mandalika y los neumáticos utilizados esta vez fue muy «crítico». Según él, un pequeño error puede conducir a accidentes porque la moto es difícil de obtener un agarre estable.

«Es fácil ocurrir errores y accidentes porque la combinación de asfalto y neumáticos es crucial, por lo que no es fácil tener una buena sensación en la moto», dijo Joan Mir citado por Viva de Chocar Sábado 4 de octubre de 2025.

Agregó que la pista de Mandalika tiene un personaje único en comparación con otros circuitos. El asfalto está caliente rápidamente, de modo que el rendimiento de los neumáticos puede cambiar drásticamente en unas pocas vueltas. Para Mir, este es un desafío adicional, especialmente para los equipos que todavía buscan configuraciones ideales en la moto.

Además de Mir, varios otros corredores también experimentaron obstáculos similares. Uno de ellos es Marc Márquez, el compañero de equipo de Mir en Repsol Honda, quien sufrió dos accidentes en la sesión de entrenamiento. Eso hizo que Márquez no pudiera penetrar en el top 10 y tuvo que ser satisfecho en la undécima posición.

Mir dijo que esta situación mostró lo difícil que era conquistar el circuito de Mandalika. Muchos corredores, incluidos aquellos que generalmente aparecen rápido en otras pistas, esta vez es difícil mantener la velocidad y la estabilidad.

«Es por eso que podrías ver un registro de tiempo y no entiendes lo que sucedió porque hay personas que tienen dificultades en la carrera anterior, luego aquí es fuerte, y viceversa, pero en la moto entiendes más porque sus sentimientos son muy malos», agregó Joan Mir.