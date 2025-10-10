Joan Mir revela problemas con su moto tras el accidente de Mandalika en MotoGP

VIVA – Campeón del mundo MotoGP Joan Mir expresó su enojo tras el accidente de carrera El principal MotoGP de Indonesia, concretamente en mandalaka.

Destacó que la moto era “inmanejable” por problemas de agarre y calentamiento prohibición que fracasó desde el principio.



Los corredores de Honda, Joan Mir y Luca Marini

«Hoy estoy enojado porque perdimos la oportunidad de luchar por ello. podio diferente, pero a veces suceden cosas como esta», dijo Mir, citado por VIVA en Crash Friday, 10 de octubre de 2025.

Mir mostró un desempeño bastante competitivo en la carrera Sprint, convirtiéndose en el mejor piloto de Honda y terminando quinto.

Las esperanzas de poder subir al podio en la carrera principal eran altas, pero la realidad no fue la esperada.

Cronología de accidentes y problemas de neumáticos

En la segunda vuelta, Mir perdió el control en la curva 16 al no poder controlar la moto porque el neumático trasero no había alcanzado la temperatura óptima. Explicó que desde el inicio de la carrera la moto «no se podía utilizar» porque no había escalones en ningún punto de frenada.

«Tenemos que entender lo que pasa con el neumático trasero intermedio, porque la moto no era manejable en las dos primeras vueltas, alcanzar la temperatura era completamente imposible», añadió.

Dificultades en el circuito de Mandalika

El Circuito de Mandalika utiliza un suministro de neumáticos Michelin con una construcción especial para soportar altas temperaturas y estrés extremo. Dijo que el ritmo de la carrera era muy lento, por lo que cada corredor tenía que «controlar todo el tiempo».



El piloto Repsol Honda, Joan Mir

Si bien Mir no pudo terminar la carrera, su compañero de equipo, Luca Marini, corrió toda la carrera y terminó 9,1 segundos por delante del ganador Fermín Aldeguer. Sin embargo, Marini también está a sólo 1,2 segundos de Alex Márquez, que está en el podio.

Tras la carrera de Indonesia, Repsol Honda tiene previsto realizar una importante evaluación técnica antes de afrontar la siguiente serie. Su objetivo principal es comprender por qué el rendimiento de las motos puede cambiar drásticamente entre las carreras Sprint y las carreras principales.