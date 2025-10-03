Joan Mir dijo que Mandalika se convirtió en una serie importante después de un momento especial en Motegi

VIVA – Joan meRepsol Mainstay Racer Hondaafirmado aún sentir la euforia después de alcanzar podio histórico en Motogp Japón en el circuito de Motegi. Para Mir, el podio no solo es resultados positivos, sino también un símbolo de la resurrección después de un período difícil con Honda.

Sin embargo, enfatizó que la próxima serie en MotoGP Mandalika 2025 será una prueba importante para ver la medida en que se puede mantener la consistencia de la moto RCV.



Repsol Honda Racer, Joan Mir

Podio en Motegi: punto de inflexión para Mir y Honda

Durante las últimas temporadas, Mir a menudo tuvo dificultades para encontrar el mejor rendimiento. Los problemas técnicos, los errores de estrategia, las inconsistencias de motocicletas dificultan la competencia en la primera fila.

Sin embargo, los resultados en Motegi lo cambian todo. Mir logró terminar el podio, un logro que consideró como un «momento especial» esperado.

«Este es un momento especial para nosotros porque paso a paso alcanzamos nuestro pequeño objetivo», dijo Mir citado por Viva de Chocar Viernes 3 de octubre

Mandalika es un desafío diferente

Aunque solo Rose, Mir se dio cuenta de que el circuito Mandalika tiene diferentes características. Se sabe que esta pista es un desafío con vueltas rápidas, temperaturas de alta calidad y superficies de asfalto únicas.

La temporada pasada, Mir incluso no pudo terminar en Mandalika, por lo que llamó a esta serie una gran oportunidad para compensar el fracaso.

«La pista en Mandalika no es mi favorita, pero ese es precisamente el desafío. Queremos ver si esta moto puede ser competitiva en varias condiciones, no solo en una pista», agregó.



Circuito de mandalika Foto : Instagram @themandalikagp

Los cambios técnicos traen esperanza

Honda mostró signos de resurrección en la temporada 2025. Después de 2024 sombrío con un podio mínimo, ahora el equipo logró recolectar tres podios, incluida la victoria de Johann Zarco en Le Mans cuando llovió.

Mir enfatizó que el desarrollo de Honda no fue el resultado de un solo factor, sino una combinación de varias mejoras técnicas. A partir de la aerodinámica, el chasis, hasta el motor, todo ahora está más equilibrado.

El nuevo swingm y la configuración actualizada del motor hacen que el motor se controle más fácilmente, lo que aumenta su confianza en la pista.