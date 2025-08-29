Joachim Trier, Jafar Panahi Films para Bookend Yakarta World Cinema Fest

El Jakarta World Cinema El festival se abrirá y cerrará con un aparato ortopédico de los ganadores de Cannes – Joachim Trier‘es «valor sentimental» y Jafar Panhi«Fue solo un accidente».

En un movimiento para apoyar el cine local, JWC 2025 presenta la competencia inaugural de películas cortas de Klikfilm. Treinta cortometrajes indonesios competirán, con ganadores recibiendo subvenciones de Falcon Pictures y Klikfilm para producir sus primeras características. El jurado de la competencia presenta al director Joko Anwar, la directora Aditya Ahmad, el guionista Alim Sudio y el actor Asmara Abigail, quien recientemente se desempeñó en el jurado del Festival de Cine de Locarno.

La primera competencia de largometrajes tendrá 11 debuts de dirección compitiendo por el mejor director y los mejores premios de cine. El jurado está compuesto por el actor Faradina Mufti, el director Tumpal Tampubolon y la directora Kamila Andini. The lineup includes includes Danzuka Yuiga’s “Brand New Landscape,” Sven Bresser’s “Reedland,” Sarah Miro Fischer’s “The Good Sister,” Valentine Cadic’s “That Summer in Paris,” Mehrnoush Alia’s “1001 Frames,” Lloyd Lee Choi’s “Lucky Lu,” Matthew Shear’s “Fantasy Life,” Cole Webley’s “Omaha,” «Away» de Gerard Oms, «Nino» de Pauline Loquès y «Live A Little» de Fanny Ovesen.

La sección de Spotlight Asia tiene «Dos temporadas, dos extraños» de Miyake Shô, «Flores y frutas blancas» de Sakamoto Yukari, Nawapol Thamrongrattanarit «Human Resource» de Tarzán y Arab Nasser «Onores en Gaza», A Ameer Fakher Eldin «, Boonboom», Boonboom «, Autor Autor Autor Autor», Autor Autor Autor «, Autor Autor Autor Autor», Autor Autor Autor Autor Autorboom «. «A Pale View of Hills» de Ishikawa Kei, y «Love on Trial» de Fukada Koji.

Una sección In Focus celebra al director japonés Hamaguchi Ryusuke con proyecciones de «Drive My Car», «Evil no existe», «Rueda de la fortuna y fantasía», «Happy Hour» y «Passion».

La sección de iconos del festival presenta películas de los autores más famosos del cine. Los aspectos más destacados incluyen «Nouvelle Vague» de Richard Linklater, «Alpha» de Julia Ducournau y el esfuerzo de dirección de Kristen Stewart «La cronología del agua». Los queridos del festival incluyen «Resurrection» de Bi Gan, que ganó el premio especial del jurado en Cannes de este año, y «Dreams» de Dag Johan Haugerud, receptor del oso dorado en Berlín. Otras selecciones de íconos incluyen «Sirat» de Oliver Laxe, «Sound of Falling» de Mascha Schilinski y «Die, My Love» de Lynne Ramsay.

La sección de Discovery presenta a los recién llegados, incluido el debut como director de Harris Dickinson, «Urchin», que se estrenó en un cierto respeto en Cannes, junto con «Wild Foxes» de Valery Carnoy, «A Poeta» de Simón Mesa Soto, el «Sake» de Laura Wandel, «The Setters», «The Thing With Things» de Laura Wandel, «The Setters», The Thermings «, y Alliss Setters». «Licencia paterna».

The World Cinema section presents narrative films by established directors including Erige Sehiri’s “Promised Sky,” Robin Campillo’s “Enzo,” Thomas Ngijol’s “Untamable,” Anne Émond’s “Peak Everything” (which premiered at Cannes Directors’ Fortnight), Stéphane Demoustier’s “The Great Arch,” Nadav Lapid’s “Yes,” Mary Bronstein’s “If Tenía piernas que te patearía «, y» todo lo que queda de ti «de Cherien Dabis.

La sección Night Screamer atiende a los entusiastas del género con «Tornado» de John Maclean, «The Things You Kill» de Alireza Khatami (ganador del Premio Director en la competencia dramática del cine mundial de Sundance), «40 acres» de Rt Thorne «,» La República de la Madre «de Johanna Moder», «,», «,», «,», «,», «,», «,», «,», «,», «,», «,», «,». y la «pelea azul de Miike Takashi: la ruptura de los jóvenes guerreros azules».

La sección de Weekender presenta características animadas, incluidas las «Death no existen» de Félix Dufour-Laperrière, «Allah no está obligado» de Zaven Najjar, Patrik Pass Jr., Jean-Claude Rozec y «Tales de David Sukup del Jardín Magic», Seto Momoko Momoko’s «Dandelion’s Odyssey» y Usman Riaz «The Glassworker».

La sección de lentes luminarias se centra en las películas que celebran a las personas, con «The Mysterious Gaze of the Flamingo» de Diego Céspedes (ganador del premio de un cierto respeto en Cannes), «The Little Sister» de Hafsia Herzi (ganador de la Palm y Best Actriz de Cannes de Cannes. Anton Balekdjian, Léo Couture y «Drifting Laurent» de Mattéo Eustachon, «Baby» de Marcelo Caetano, «Plainlighes» de Carmen Emmi, «Lilies no para mí» de Carmen Emmi, Veefried’s «Lilies no para mí», y la «leche caliente» de Rebecca Lenkiewicz.

Real to Reel destaca documentales aclamados, incluidos «Pon tu alma de Sepideh Farsi en tu mano y caminar», «André es un idiota» de Tony Benna, «2000 metros de Mstyslav Chernov a Andriivka», «Marlee Matlin,» Shoshannah Stern, no solo, «y Heidi Ewing y Rachel Grady» Follktals «» «.

En total, el programa 2025 presenta 185 películas de 66 países.

El festival está impulsado por Klikfilm, con el apoyo de CGV Cinemas, y organizado por Yayasan Abhiseka. El director ejecutivo Frederica dijo: «Desde maestros célebres hasta nuevos talentos innovadores, la alineación de 2025 refleja nuestro compromiso de presentar el cine que desafía, nos inspira y nos conecta. Estamos especialmente emocionados de presentar la competencia cinematográfica de Klikfilm, una nueva iniciativa para campeones de la comunidad de cine de la Indonesia y la ayuda para darles el siguiente paso en sus cuidados en sus cuotas». «.

El festival híbrido ejecutará proyecciones en línea desde el 4 de septiembre del 4 de octubre. 4 Exclusivamente sobre Klikfilm, con proyecciones en persona del 27 de septiembre al de octubre. 4 en CGV Grand Indonesia en cinco pantallas dedicadas.