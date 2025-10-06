JNE partió de UMRAH 1.643 mejores empleados en 2025

Yakarta, Viva – Pt Tiki Nugraha Ekakurir’s Expedition Company (Etc) nuevamente muestra su compromiso de dar apreciación a empleado Logro, a través del programa de recompensas Umrah Con viajes de Nasuha.

El presidente del presidente de JNE, Mohamad Feriadi, dijo Soeprapto, esta actividad fue una forma de aprecio por la dedicación, la integridad y el trabajo duro de la gente de JNE en toda Indonesia. Donde, el número total de participantes de Umrah JNE en 2025 ha alcanzado los 1.643 empleados.

«Un total de 45 empleados seleccionados fueron enviados para llevar a cabo Umrah con Nasuha Travel, el socio oficial de JNE al organizar un viaje a la Tierra Santa», dijo Feriadi en su declaración, lunes 6 de octubre de 2025.



La congregación quería tirar el Jumrah a Jamarat 3 en Mina, Arabia Saudita

Agregó que este programa UMRAH es una forma de gratitud y aprecio de la empresa a los empleados, lo que ha mostrado el mejor desempeño.

«Esperamos experiencia espiritual Esta es una motivación para que continúen difundiendo el espíritu de «conectar la felicidad» no solo en el trabajo, sino también en la vida cotidiana «, dijo.

Mientras tanto, el presidente presidente de Nasuha Travel, H. Muhamad Firman Syah, expresó su gratitud por la confianza de JNE. Afirmó que su partido estaría comprometido a proporcionar el mejor servicio para que los peregrinos de Umrah de JNE pudieran llevar a cabo la adoración cómodamente, de manera segura y llena de significado.

«Esperemos que sea un viaje espiritual que traiga bendiciones a todos», dijo.

Para obtener información, el proceso ritual de Umrah se llevó a cabo el 5 de octubre de 2025 en el Jne Tomang Hall, West Yakarta. La guía de Manasik fue asistida y dirigida por el Dr. HM Harairin SL. Mm.

Más tarde, Jamaah JNE realizará la adoración durante 9 días a partir del 15 de octubre de 2025, y sale utilizando la aerolínea de Garuda Airlines.