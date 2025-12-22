JK: Vuelos de IndiGo y SpiceJet desde Srinagar cancelados debido a la densa niebla







IndiGo y SpiceJet cancelaron dos vuelos desde el aeropuerto de Srinagar aeropuerto actualizado en una publicación en X el lunes.

«Se recomienda a los pasajeros que verifiquen el estado de su vuelo con la aerolínea respectiva para conocer las últimas actualizaciones y arreglos alternativos», señaló el aeropuerto.

El domingo, IndiGo emitió un aviso de viaje informando sobre las operaciones de vuelo afectadas hacia y desde Srinagar debido a la densa niebla en la región, que afecta la visibilidad.

«A medida que evolucionen las condiciones, algunos servicios pueden experimentar retrasos y es posible que algunos deban cancelarse dependiendo de la autorización y la viabilidad operativa», afirma el aviso.

Las aerolíneas recomendaron además a los pasajeros que consultaran la última actualización de vuelos en el sitio web o la aplicación antes de dirigirse al aeropuerto.

«En caso de cancelación, visite goindigo.in/plan-b.html para reprogramar o reclamar un reembolso», dijeron las aerolíneas.

«Les aseguramos que nuestros equipos siguen colaborando activamente con las autoridades para garantizar que las operaciones se reanuden sin problemas una vez que mejoren las condiciones», añadió.

Mientras tanto, SpiceJet también compartió una actualización del clima el domingo, señalando que todas las salidas y llegadas y sus vuelos consiguientes pueden verse afectados debido al mal tiempo en Srinagar.

Las aerolíneas también pidieron a los pasajeros que controlaran el estado de su vuelo a través de su sitio web.

Además, la Autoridad de Aeropuertos de la India (AAI) emitió el domingo un aviso señalando que las condiciones de niebla en partes del norte de la India están afectando la visibilidad y pueden provocar retrasos o cambios en las operaciones de vuelo en aeropuertos seleccionados.

«Se recomienda a los pasajeros que comprueben actualizaciones de vuelos con sus aerolíneas a través de canales oficiales y permitir tiempo adicional para viajes y trámites en el aeropuerto», se lee en el aviso de AAl.

El aviso también enumera los números de contacto de atención al cliente de varias aerolíneas para ayudar a los pasajeros.

Además, AAl ha desplegado equipos de asistencia a pasajeros en los aeropuertos afectados para brindar orientación y apoyo en tierra, garantizando operaciones fluidas y seguridad de los pasajeros en medio de niebla densa condiciones.

