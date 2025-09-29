JK Rowling llama a Emma Watson ‘ignorante’ en medio de una grieta, revela una carta secreta

JK Rowling ha apuntado una vez más a «Harry Potter» actor Emma Watson en medio de su Grieta en curso Entendiendo en los titulares este mes. La autora escribió en una nueva publicación sobre X que Watson «tiene tan poca experiencia de la vida real que ignora lo ignorante que es», afirmando que una vez recibió una carta de Watson con la que supuestamente mostró simpatía hacia la reacción pública que Rowling estaba perdurando para compartir opiniones sobre la comunidad trans que Watson ya había estado en desacuerdo públicamente.

La grieta entre Rowling y Watson comenzó en 2020 después de que el autor de «Harry Potter» comenzó a compartir puntos de vista sobre la comunidad transgénero que muchos consideraron transfóbico. Watson se unió a coprotagonistas de «Harry Potter» como Daniel Radcliffe al oponerse públicamente a Rowling, compartir una declaración en ese momento: «Las personas trans son quienes dicen que son y merecen vivir sus vidas sin ser interrogados constantemente o le dijeron que no son quienes dicen que son».

En su nueva publicación X, Rowling dijo que está completamente bien para Watson y Radcliffe tener opiniones que no se alineen con la suya. Ella explicó: «No se me debe un acuerdo eterno de ningún actor que una vez interpretó a un personaje que creé. La idea es tan ridícula como yo revisando con el jefe que tenía cuando tenía 21 años por las opiniones que debería tener en estos días. Emma Watson y sus coprotagonistas tienen todo el derecho de Embarse Identity Idedology. a ellos.»

«Sin embargo, Emma y Dan en particular han dejado en claro en los últimos años que creen que nuestra antigua asociación profesional les da un derecho particular, no, obligación, de criticarme a mí y a mis puntos de vista en público», continuó Rowling. «Años después de que terminaron de actuar en ‘Potter’, continúan asumiendo el papel de los portavoces de facto para el mundo que creé».

La grieta de Watson y Rowling se convirtió en un tema de conversación viral este mes después de que Watson habló sobre el asunto durante un episodio reciente del podcast «On Purpose with Jay Shetty». Rowling escribió en su publicación X que siempre había rechazado las solicitudes para comentar sobre Watson en el pasado porque «no quería que fuera perseguida como resultado de algo que dije». Eso ahora cambió dada la entrevista de Watson con Jay Shetty, en la que Watson dijo que todavía puede amar su experiencia de trabajar con Rowling en las películas de «Harry Potter» mientras no está de acuerdo con las opiniones de Rowling sobre la comunidad trans.

«Realmente no creo que al haber tenido esa experiencia y tener el amor, el apoyo y las opiniones que tengo, significan que no puedo y no atesoraré a Jo y la persona con la que tuve experiencias personales», dijo Watson. «Nunca creeré que uno niegue al otro y que mi experiencia con esa persona, no puedo mantener y apreciar».

Según Rowling, Watson una vez «le pidió a alguien que me transmitiera una nota escrita a mano de ella, que contenía la oración única» Lo siento mucho por lo que estás pasando «(ella tiene mi número de teléfono). Esto fue cuando la muerte, la violación y la tortura de mi familia estaban en su apogeo. Una expresión de una línea de preocupación de ella me tranquilizaría de su simpatía y amabilidad fundamentales ”.

«Al igual que otras personas que nunca han experimentado la vida adulta sin cojear por la riqueza y la fama, Emma tiene tan poca experiencia de la vida real que ignora lo ignorante que es», continuó la autora. «Nunca necesitará un refugio para personas sin hogar. Nunca será colocada en una sala de hospital de sexo mixto. Me sorprendería si ha estado en un vestuario de la calle desde la infancia. Su ‘baño público’ es una ocupación individual y viene con un hombre de seguridad que está parado fuera de la puerta. ¿Tiene que despojar en un centro de vestimenta recién mixta? ¿Servicio de mujeres?

«No era multimillonario a los catorce años. Vivía en la pobreza mientras escribía el libro que hizo famosa a Emma», agregó Rowling. “Por lo tanto, entiendo por mi propia experiencia de vida lo que la basura de los derechos de las mujeres en los que Emma ha participado con tanto entusiasmo a los medios para mujeres y niñas sin sus privilegios. La mayor ironía aquí es que, a Emma, ​​si Emma no ha decidido en su entrevista más reciente para declarar que me ama y me atesora, un cambio de tachuelas, sospecho que podría haber adoptado, ya que no ha sido la que no ha sido la condena completa, al igual que, al mismo tiempo, ya que no ha sido el de Moda. honesto.»

Variedad se ha comunicado con el representante de Watson para hacer comentarios.

Después de Watson, Radcliffe y otras estrellas de «Harry Potter» originalmente hablaron en contra de sus puntos de vista, Rowling siguió registrando que ella «Nunca perdones» ellos después de que «se acercaron a un movimiento con la intención de erosionar los derechos de las mujeres ganadas con problemas de las mujeres». Cuando Shetty le preguntó a Watson en el reciente episodio de podcast si permaneció abierta a tener un diálogo con Rowling, Watson respondió: «Sí, y siempre lo haré. Creo en eso. Creo en eso por completo».

Rowling originalmente reaccionó a la entrevista de Watson por Compartiendo un video de parodia de eso en X. El comediante Intellady falsificó la entrevista de Watson, y Rowling elogió el video y agregó en su subtítulo: «Estoy aquí por todas las parodias».