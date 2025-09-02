JK: la junta central de la seda organiza el mercado de subastas de capullo







La Junta Central de Seda (CSB), en colaboración con el Departamento de CSR y TI, organizó un mercado de subastas de capullo en el evento `Mera Resham Mera Abhiman` bajo la campaña de transferencia de tecnología de sericultura en la oficina de sericultura en Jammu y Kashmir`s Anantnag.

El evento, celebrado el lunes, tenía como objetivo promover los avances tecnológicos en la sericultura y capacitar a los agricultores locales a través del intercambio de conocimientos y las iniciativas de desarrollo de capacidades. Secretario miembro de la Junta Central de Seda, P Siva Kumar, destacó la necesidad de consolidar el turismo de seda en Jammu y Cachemira, «Uno de nuestros objetivos es consolidar el turismo de Resham (seda) en cachemir. Estos esfuerzos ya están ocurriendo cerca del lago Manasbal. Estos turistas pueden ir y aprender el proceso de hacer seda desde el principio «

«Otro objetivo importante es aumentar la infraestructura de marketing en el distrito. Tenemos el mercado actual, pero estamos planeando usar modelos de automatización y subastas en línea, como se usa en el sur», agregó. Bashir Ahmad Chauhan, quien ha estado cultivando seda durante más de 20 años, habló sobre la ansiedad que enfrentan los productores debido a que no tiene una tasa fija, instando al gobierno a implementarla.

«Nuestra preocupación es que debería haber una tasa (fija), somos personas pobres que trabajan en esto, también obtenemos las hojas de lejos. Pero obtenemos muchas ganancias con esto, tenemos camisas, cosas, muchas otras cosas», dijo el productor de seda a Ani. Según otro seda El cultivador, la industria tiene mucho potencial para que las personas ganen dinero, y algunas personas obtienen 50,000 rupias por mes por su trabajo.

«Algunas personas se han ocupado con otro trabajo, por lo que se fueron. Pero en esta industria, hay muchas ganancias. Si miras las cosas, entonces una persona podría obtener Rs 50,000, Rs 60,000 en un mes. Las personas también vienen todos los días y dan orientación», dijo otro cultivo.

Uno de los aspectos más destacados del evento fue la subasta del capullo, que vio una participación entusiasta de los agricultores de todo el distrito. La campaña sirvió como una plataforma importante para que los agricultores se involucren con expertos, exploren nuevas tecnologías y mejoren sus medios de vida a través de mejores prácticas de sericultura.

El evento reafirmó el compromiso de la Junta Central de Seda y el Departamento de Sericultura de JK para elevar el sector de la sericultura y aumentar el empleo rural en la región. Más tarde, el Certificado de Apreciación y Luces Solar se distribuyó entre los agricultores progresistas.

Esta historia ha sido obtenida de una alimentación sindicada de terceros, agencias. El medio día no acepta responsabilidad ni responsabilidad por su confiabilidad, confiabilidad, confiabilidad y datos del texto. Mid-Day Management/Mid-Day.com se reserva el derecho único de alterar, eliminar o eliminar (sin previo aviso) el contenido a su absoluta discreción por cualquier motivo





Fuente