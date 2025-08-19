JK Inundaciones: muerto por la muerte después de la nube y los deslizamientos de tierra cruzaron a 63







Después de intensos hechizos de lluvia en Jammu y Cachemira, el cuerpo de una mujer fue recuperado en el distrito de Kishtwar de hit de nube. Unas horas más tarde, las autoridades también recuperaron el cuerpo de una niña de ocho años, que fue arrastrada en inundaciones repentinas en el distrito de Poonch el martes.

Según lo informado por la agencia de noticias PTI, la operación de búsqueda está en marcha para un joven de 20 años que desaparece en las inundaciones en el distrito de Rajouri, dijeron las autoridades.

Al abordar la situación, los funcionarios dijeron que el Jammu y Cachemira El número de muertos ha cruzado la marca 60. Sin embargo, las operaciones de rescate y socorro se están llevando a cabo en pleno apogeo.

Mientras destacaban el incidente, los funcionarios declararon que «el cuerpo descompuesto fue avistado aguas abajo y posteriormente los rescatadores recuperados esta mañana en medio de una operación de búsqueda intensificada con la mejora en el clima», como cita la agencia de noticias PTI.

En otra operación, Sniffer Dogs también ayudó a recuperar una parte de la parte inferior del cuerpo de otra víctima bajo los escombros de una casa colapsada, pero las autoridades dijeron que se cree que es la de una persona cuyo cuerpo fue recuperado el primer día de la tragedia.

Los equipos de rescate en el valle durante estos tiempos difíciles están trabajando en múltiples ubicaciones, especialmente en el principal lugar de impacto cerca de un sitio de Langar (Cocina Comunitaria), tamizando los escombros utilizando maquinaria pesada, incluidos los motores de tierra y los perros rastreadores.

Con la recuperación de un cuerpo más, el número de muertos en las inundaciones repentinas provocadas por la nube en Chisoti, el último pueblo motorable en ruta hacia el Templo Machail Mata, el 14 de agosto, ha aumentado a más de 63.

Según lo informado por la agencia de noticias, tres CISFE El personal y un oficial de policía especial (SPO) de la policía de JK también han perdido la vida durante las operaciones.

Las autoridades también afirmaron que «un total de 167 personas fueron rescatadas, mientras que el número de personas desaparecidas ha caído a 39 después de una nueva revisión de la lista el lunes», citado por la agencia de noticias PTI.

Para garantizar que la situación se mantenga bajo control y para garantizar la seguridad de las personas, el superintendente adjunto de la policía, SDRF, Masoof Ahmad Mirza, dijo: «La operación de rescate y alivio está continuando a pie de guerra, y un equipo está siendo enviado río abajo para verificar el área». La operación de rescate se reinició esta mañana con la recuperación de un cuerpo más. El área de impacto de la nube es vasto, por lo que está tomando tiempo. Hemos despejado una gran área aguas arriba, y ahora también estamos enviando un equipo aguas abajo «, según lo citado por la agencia de noticias PTI.

Por otro lado, el Jammu del ejército indio basado en Cuerpo de caballeros blancos El lunes, publicado en X declarando que cinco columnas de ayuda de la Fuerza se dedican a las operaciones de rescate y socorro, y los esfuerzos se han intensificado aún más con equipos médicos adicionales desplegados.

Los equipos conjuntos de la policía, el Ejército, la Fuerza Nacional de Respuesta a Desastres (NDRF), la Fuerza de Respuesta a Desastres del Estado (SDRF), CISF, la Organización de Roads Border (BRO), la Administración Civil y los Voluntarios locales están involucrados en los esfuerzos de rescate.

