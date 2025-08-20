JK Inundaciones: búsqueda ampliada en marcha para rastrear a las personas desaparecidas en Kishtwar







La operación de búsqueda ampliada continuó en este pueblo afectado por Cloudburst en Jammu y Cachemira. Kishtwar Distrito en el séptimo día del miércoles, dijeron las autoridades, como secretario principal, su hogar, Chandraker Bharti, presidió una reunión de varias agencias después de evaluar la situación del terreno.

El alto funcionario es el primero de los 10 oficiales de IAS e IPS que han sido dirigidos por el teniente gobernador de visitar el área afectada por el desastre durante ocho días para supervisar las operaciones de ayuda y rescate.

El número de muertos en la calamidad natural que golpeó a la última aldea motorable en el camino hacia el Templo Machail Mata el 14 de agosto durante el Yatra ha alcanzado los 65, incluido tres miembros del personal de CISF y un oficial de policía especial (SPO) de la policía de JK. Más de 100 personas resultaron heridas y aún faltan 39.

«La búsqueda en el día siete comenzó con duchas temprano en la mañana, pero luego salió el sol y los rescatistas se desplazaron en los lugares asignados para buscar a las personas desaparecidas que se cree que están enterradas debajo de los escombros o arrastrados en la corriente», dijo un funcionario del SDRF.

La operación de búsqueda se extendió el martes para cubrir todo el tramo de 22 km de la corriente de Chisoti a Gulabgarh, luego de la recuperación de dos cuerpos aguas abajo en los últimos dos días, dijo el funcionario.

Los equipos de rescate están trabajando en múltiples ubicaciones, especialmente en el principal lugar de impacto cerca de un sitio de Langar (Kitchen Community), examinando los escombros utilizando maquinaria pesada, incluidos los motores de la Tierra y los perros rastreadores.

El Secretario Principal, Hogar, Chandraker Bharti presidió el miércoles una reunión de una hora con oficiales de alto rango civil, policía, ejército y paramilitares en la ciudad de Kishtwar y discutió en detalle la operación en curso de rescate y socorro.

Bharti visitó la escena después de una orden emitida por Teniente gobernador Manoj Sinha el martes y emprendió una evaluación integral de la situación del terreno.

El funcionario se dedicó a los residentes locales y mantuvo interacciones detalladas con el personal de rescate y los equipos de administración civil, además de evaluar los requisitos inmediatos de las familias afectadas para garantizar la entrega oportuna de medidas de alivio.

El Secretario Principal subrayó la necesidad de una respuesta rápida, coordinada y sostenida de todos los departamentos y agencias interesados para maximizar los resultados de rescate y acelerar los esfuerzos de alivio y rehabilitación.

Los flashes desencadenados por el Cloudburst dejaron un rastro de destrucción, aplanando un mercado improvisado, un sitio de Langar para el Machail Mata Yatra anual, dañando 16 casas y edificios gubernamentales, tres templos, cuatro fábricas de agua, un puente de 30 metros de largo, además de más de una docena de vehículos.

Los equipos conjuntos de la policía, el ejército, Fuerza Nacional de Respuesta a Desastres (NDRF)La Fuerza de Respuesta a Desastres del Estado (SDRF), CISF, la Organización de Roads Border (BRO), la administración civil y los voluntarios locales se dedican a los esfuerzos de rescate.

Los ingenieros del ejército construyeron el domingo un puente de Bailey sobre Chisoti Nullah, proporcionando conectividad muy necesaria a la aldea y al santuario Machail Mata. El ejército también ha incluido a un par de vehículos totalmente terrestres como parte de los esfuerzos para intensificar la operación de rescate y socorro.

Los rescatistas también realizaron más de media docena de explosiones controladas para explotar rocas gigantes que obstaculizaban la búsqueda.

La Machail Mata Yatra anual, que comenzó el 25 de julio y estaba programada para concluir el 5 de septiembre, permaneció suspendido por el séptimo día consecutivo el miércoles. Sin embargo, las autoridades permitirán que un grupo de devotos que transporten `Charri` de Jammu y se espera que alcance el santuario el 21 o 22 de agosto.

La caminata de 8.5 km hasta el santuario de 9,500 pies de altura comienza desde Chisoti, ubicado a unos 90 km desde Kishtwar ciudad.

