JK: El director y otras tres personas de una escuela pública suspendidos por abuso sexual







En un incidente extremadamente impactante en Jammu y Cachemira, El director y tres empleados de una escuela secundaria superior gubernamental en el distrito de Rajouri fueron suspendidos el sábado por acusaciones de abuso sexual, mala conducta y comportamiento inapropiado, informó la agencia de noticias PTI, citando a un funcionario.

Los residentes y representantes locales de Ghambir Mughlan habían presentado una declaración por escrito al comisionado adjunto de Rajouri, exponiendo las acusaciones.

Además, la circulación de imágenes de CCTV en las redes sociales ha aumentado aún más la preocupación pública por la seguridad y la dignidad de las estudiantes y miembros del personal.

Uno de los funcionarios, al tiempo que destacó el impactante incidente en Jammu y Cachemira, dijo: “Tomando nota de la declaración y las imágenes de CCTV, el comisionado adjunto Abhishek Sharma ordenó la suspensión del director de la escuela secundaria superior gubernamental en Ghambir Mughlan, un maestro y dos empleados de clase IV con efecto inmediato”.

“Ya se registró una FIR en la comisaría de Manjakote contra el director acusado y otros miembros del personal el 9 de noviembre”, añadió.

“Todos los funcionarios suspendidos han sido adscritos a la Oficina del Jefe Educación Oficial (CEO) Rajouri durante la tramitación de la investigación”, afirmó el funcionario, mientras enfatizaba la investigación.

Se ha ordenado al director de educación, Rajouri, que lleve a cabo una investigación preliminar detallada y presente un informe fáctico al subcomisionado en un plazo de 15 días, junto con recomendaciones para tomar otras medidas necesarias.

El subcomisionado Sharma, al abordar el asunto, dijo que el asunto se ha visto con la mayor seriedad y que la administración está comprometida a garantizar una investigación justa, transparente e imparcial, libre de cualquier influencia o manipulación de pruebas.

Además, reafirmó la determinación de la administración de salvaguardar la dignidad, la seguridad y el bienestar de las estudiantes y miembros del personal de todas las instituciones educativas del distrito.

Un anciano condenado a 20 años de cárcel por violar a una niña de 7 años en Uttar Pradesh

En un escenario diferente, un tribunal de la UP Pratapgarh condenó a un hombre de 60 años por violar a una niña de siete años a 20 años de prisión rigurosa, informó PTI.

Además, el juez de sesiones adicionales (Ley POCSO), Parul Verma, también impuso una multa de 50.000 rupias al condenado Hari Prasad Maurya, afirmó el abogado que representa al estado.

El abogado del gobierno Devendra Tripathi, al hacer declaraciones sobre el caso, dijo: “El padre de la sobreviviente afirmó en su denuncia que en la noche del 2 de junio de 2023, su hija de siete años estaba jugando con unos niños cuando Maurya, que estaba bajo los efectos del alcohol, la atrajo a la casa y la violó”.

(Con aportes de PTI)





