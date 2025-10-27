JK Dobbins se vuelve honesto después de que los Broncos derrotaran a los Cowboys

en su sexto NFL estación, JK Dobbins ha demostrado de lo que es capaz cuando está sano. Ahora, en su primera temporada con el Broncos de DenverDobbins está demostrando que tiene razón. Lo mismo dijo después de la victoria de los Broncos sobre los vaqueros de dallas en la Semana 8.

Una selección de segunda ronda del Cuervos de Baltimore En 2020, Dobbins pasó la temporada 2024 con el Cargadores de Los Ángeles.

Se unió a los Broncos después de cierto retraso en la agencia libre, y el resto se está convirtiendo en historia.

JK Dobbins: ‘Demostrar que tengo razón’

A la espera del “Monday Night Football” de la semana 8, Dobbins ocupa el tercer lugar con 634 yardas terrestres y sus 120 acarreos ocupan el séptimo lugar. Sus cuatro touchdowns por tierra también están empatados en el séptimo lugar, aunque también comparte acarreos con el novato. rj harvey.

Dobbins firmó un contrato de un año y 2 millones de dólares con los Broncos, y ya parece una ganga. Denver ocupa el tercer lugar en yardas terrestres del equipo.

«Me estoy demostrando a mí mismo que tomé la decisión correcta al venir aquí y aprecio a todos los que están aquí. Ha sido un sueño. Porque [I] entrenador de amor Sean Payton. Es una gran persona y la línea ofensiva es asombrosa. Y luego, la defensa es asombrosa, y luego la propiedad es asombrosa”. Dobbins dijo a los periodistas el 26 de octubre.

«Tal vez nací para ser un Bronco. Sólo que me tomó un poco de tiempo llegar hasta aquí».

Los Broncos tienen marca de 6-2, están en la cima de la AFC Oeste y vienen de una victoria con su mayor margen de victoria en su juego con mayor puntuación de la temporada. Dobbins dijo que hay otro nivel que los Broncos pueden alcanzar.

Los Broncos deben corregir los errores

Dobbins explicó “qué fue diferente” en esta semana para los Broncos que llevó a tal victoria dominante sobre los Cowboys, diciendo que «simplemente estaban haciendo jugadas; tomamos ritmo».

Deben empezar rápido y corregir los errores para “alcanzar nuestro máximo potencial”, pero “todavía no han llegado a ese punto”.

Dobbins dijo que los Broncos «pusieron énfasis en comenzar rápido. Y en cierto modo lo hicimos». [but] Todavía no hemos empezado tan rápido como queremos. Tenemos que dejar de cometer errores. Tenemos que dejar de cometer las banderas. Todo eso.

«El sueño es conseguir un anillo, ¿sabes lo que estoy diciendo? Sé que mucha gente no pensó; mucha gente no pensó que iba a ser tan bueno, para ser honesto, ¿verdad? No sé cuál es mi posición en lo que respecta a las carreras… Pero sí sé que hoy, mis muchachos y yo repasamos otro juego de 100 yardas, ¿verdad?»

Eso llevó a sus comentarios sobre validar su creencia en sí mismo. La victoria también tuvo un significado adicional para Dobbins.

Es oriundo de Texas y todavía tiene fuertes vínculos familiares con la zona.

«Esta fue una gran victoria. Gran victoria, especialmente para un chico: soy de Texas. Mis abuelos son fanáticos de los Cowboys. Así que, cuando llegue a casa, podré hablarles algunas tonterías». Dobbins dijo. “Me los puse no molestar.

«Sin embargo, los amo. Los llamaré después del juego, después de que salga de aquí. Pero ellos aman a los Cowboys. Pero mucha gente en Texas también lo hace».

Bo Nix elogia a JK Dobbins

Dobbins recibió grandes elogios del mariscal de campo de los Broncos bo nix Después del concurso también. Nix citó la carrera de Dobbins, pero también sus contribuciones en formas que no aparecen en la hoja de estadísticas.

«Tuvimos la suerte de adquirirlo y no ha perdido el ritmo. Ha hecho exactamente lo que hace JK, y eso es correr muy físico, muy duro. Creo que lo más loco de hoy es que ves sus yardas terrestres y busca mucho. Y uno de los touchdowns más explosivos con Troy [Franklin]tiene que venir y elegir a un apoyador o un safety, y está dispuesto a hacerlo”. Nix dijo a los periodistas el 26 de octubre.

Él mete la cara ahí. No es una prima donna que esté preocupada por ser golpeada, o que no quiera proteger, o que simplemente quiera el balón. Simplemente hace lo que el equipo necesita que haga. Y sí, creo que eso es sólo una representación de dónde nos encontramos ahora como equipo. Pase lo que pase, sólo queremos hacer la jugada correcta y anotar touchdowns. Y hoy nos permitió hacer mucho de eso con su prisa y su protección. Así que hoy anotamos mucho gracias a tipos como ellos”.

A continuación, Dobbins y los Broncos se enfrentan al Tejanos de Houston y su quinta defensa terrestre clasificada.