JK Dobbins emite un aviso y aplaude después de ganar a Eagles

Broncos de Denver de corredor JK Dobbins tiene un mensaje para sus detractores, y lo compartió después de ayudar a derrotar al actual campeón del Super Bowl Filadelfia Eagles.

El Broncos ahora son 4-2 después de entregar el Águilas su primera pérdida de la temporada.

Sin embargo, Dobbins, Quién publicó«¡Yeahhhh! #BroncoCountry !!!!» En X después del juego, sabe que todavía queda mucha temporada. También recuerda cuántas veces el Broncos Deje que los juegos se escapen de ellos con errores autoinfligidos. Él Pon a su equipo en aviso sobre eso también.

JK Dobbins pone en cuenta la liga después de que Broncos venció a Eagles

Dobbins tuvo un esfuerzo como un trabajador, con 79 yardas y 1 touchdown en 20 acarreos durante el juego. Después del juego, Dobbins dejó en claro que el Broncos son un equipo que otros deben tomar en serio.

«No fue una sorpresa para nosotros. He estado mencionando que somos un equipo difícil, ¿verdad? Estábamos demostrando que somos físicamente duros, pero no estábamos en un nivel de campeonato de mentalmente duro, ¿verdad? Bueno, mostramos el juego mental duro hoy. También demostramos que también somos mentalmente duros, y demostramos que somos un equipo peligroso. Es solo un paso en el proceso. Sin embargo.. Dobbins dijo a los periodistas después del juego.

«Pero soy el tipo de chico, podría haber mejorado hoy. Podría haber roto más tacleadas. Y vamos a pasar a la próxima semana e intentar también ganar el juego en Londres».

JK Dobbins dice que la fortaleza mental que los Broncos necesitaban ganar se forjaron en parte por la experiencia de las estrechas pérdidas en septiembre. «Soy el tipo de persona, no cuento las pérdidas como una pérdida. Lo cuento como un trampolín». pic.twitter.com/dsv7vrh73u – Andrew Mason ( @ @Masdenver) 5 de octubre de 2025

«Oye, ve Broncos. Eso es todo lo que tengo que decir » Dijo Dobbins en una cámara cuando salió del campo después de la victoria sobre el Águilas. «No diría que sorprendimos al mundo. Porque lo sabíamos. Vamos a seguir».

Dobbins es Rápidamente convirtiéndose a favorito de los fanáticos e incluso ha dibujado la etiqueta de «subestimación» en varias ocasiones, incluida de los medios nacionales como Jeremy Fowler de ESPN.

Tampoco se ha olvidado de todos los detractores.

JK Dobbins aplaude en los dudas

Cuatro de sus finales cinco bolsas del cuarto trimestre fueron por 1 yarda o sin ganancia. Sin embargo, Dobbins limitó un viaje de 10 playas de 64 yardas para el Broncos con una caída de touchdown.

Dobbins tuvo cuatro acarreos para 20 yardas en esa serie.

«Para eso me trajeron aquí», dijo Dobbins, Según el Parker Gabriel del Denver Post el 5 de octubre. «Sé que mucha gente me dudó de mí. Mucha gente no pensó que yo fuera tan bueno. Mucha gente piensa muchas cosas sobre mí. ‘Oh, ha sido herido’. Ve a mirar los números «.

Luca Evans de Denver Post compartió El Gunna escribió Fire Gif en reacción a los comentarios. Dobbins ciertamente levantó las cejas para el equipo de redes sociales de la NFL para su desempeño.

Dobbins fue reclutado en la segunda ronda del draft de 2020 por el Ravens de Baltimore. Pasó la temporada 2024 con el Chargers de Los Ángeles.

Estableció máximos de carrera con 195 recepciones para 905 yardas y empató su mejor marca con 9 TD Grabs. La durabilidad sigue siendo una preocupación. El nunca ha Jugó en más de 13 juegos en una sola temporada durante su más de cinco años de carrera.

JK Dobbins Tracking para una temporada de 1,000 yardas

Dobbins tiene hasta 402 yardas por tierra y 4 touchdowns en 77 intentos. Ha agregado otras 23 yardas en seis recepciones, pero ha demostrado a lo largo de su carrera que es capaz de manejar una carga de trabajo más grande en esa capacidad.

Está en ritmo para 243 acarreos, 1,373 yardas y 12 touchdowns en el suelo. Sería la primera campaña por tierra de 1,000 yardas de los Broncos desde Phillip Lindsay‘s en 2019, por Stathead.

Dobbins está disfrutando del viaje.

JK Dobbins Broncos corriendo de la diversión que pudo tener en el campo hoy 😁👀 «… llego a Plat Cat and Mouse, como si eso sea lo que estoy jugando, como si estuviera jugando etiqueta, sabes como un niño pequeño …»#9Sports pic.twitter.com/mvskuni7gq – 9News Sports Denver (@9NewsSports) 5 de octubre de 2025

Todos esos números serían las mejores carreras y otra indicación de que el Broncos han resuelto sus problemas de juego de tierra de la temporada pasada. Sin embargo, el Broncos tener la selección de draft de segunda ronda de novato RJ Harvey (4-12-0 corriendo, 3-18 recibiendo) para mantenerlo fresco.

A continuación, Dobbins y el Broncos viajará a Londres para asumir el Jets de Nueva Yorkquien perdió 37-22 ante el Dallas Cowboys En la semana 5, en la semana 6.