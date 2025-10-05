JK: ataques militantes, las inundaciones dejan a Bhaderwah desierta; Los lugareños buscan acción







El sector turístico en Jammu y Cachemira La región de Bhaderwah se enfrenta a una recesión sin precedentes, y los populares lugares turísticos permanecen desiertos debido a los recientes ataques militantes y calamidades naturales como las nubes e inundaciones repentinas.

Los residentes locales, que dependen en gran medida del turismo para sus medios de vida, instan al gobierno a intervenir y revivir la industria.

Yasir, un local que depende del turismo, dijo: «He estado trabajando en turismo [sector] Durante los últimos 8-10 años. Nunca he visto tales condiciones en los últimos ocho años. En los últimos dos años, la situación ha sido grave. Puedes ver el silencio aquí. Después de la Ataque de la pahalgamaHubo absolutamente cero turistas durante dos meses y medio. Luego, después de que llegó la temporada de verano, el 30 por ciento de nuestros turistas vinieron aquí. Sin embargo, después de eso, muchas personas sufrieron pérdidas debido a las nubes e inundaciones repentinas en Kishtwar. Ya nadie quiere venir aquí «.

Además, instó al MLA a abordar el tema del turismo de Bhaderwah en la asamblea y organizar festivales para impulsar el turismo.

«Quiero que nuestro MLA plantee el problema de Bhaderwah En la próxima sesión de ensamblaje. No queremos trabajos gubernamentales. El tema del turismo debe plantearse en la asamblea. Quiero solicitar al CO que organice un festival aquí que atraiga a la gente «.

Otro local agregó: «Vine a Guldanda. La gente solía venir aquí para disfrutar y ser felices. Pero hoy, se siente desierto. Las recientes inundaciones repentinas han causado daños significativos al sector turístico. Anteriormente, lakhs de turistas visitó el área, pero hoy es completamente abandonado. Los jóvenes locales solían mantenerse a sí mismos a través del sector del turismo, pero ahora son jodidos. Solicito que se revivió como se revivió como se revivió pronto.

El líder de BJP, Daleep Singh Parihar, criticó la demora en completar el proyecto de góndola en Bhaderwah y acusó a las autoridades de descuidar a Bhaderwah, lo que lleva a una disminución en el turismo y la tensión financiera en los hoteleros locales.

«El proyecto Gondola, que ha estado en construcción durante tres años, no se ha completado. Bhaderwah está siendo descuidado. ¿Cuál es la razón? ¿Por qué hay discriminación? Omar Abdullah. Cuando la asamblea se conoció, mencioné que la circunscripción de Bhaderwah es la más hermosa «, dijo.

Agregó: «Cada CM que ha sido elegido ha sido de Cachemira, todos los CM que han sido elegidos han sido de Cachemira. Nunca han mirado aquí. Hubo daños debido a las inundaciones y las fuertes lluvias. Nadie del NCP, el Congreso o el PDP vinieron. Los trabajadores de BJP permanecieron en movimiento.

