JJ Redick Stumps para que el guardia de los Lakers forme parte del equipo All-Star

El Lakers de Los Ángeles Han sido uno de los mejores equipos ofensivos de la NBA en lo que va de temporada. De hecho, tienen la séptima mejor ofensiva de la liga. Una gran razón de su éxito ofensivo ha sido la mejora de Austin Reaves.

Con Lebron James Al perderse el primer mes de la temporada, Reaves tuvo la oportunidad de operar más con el balón en las manos. Una temporada baja completa con Luka Doncic le ha ayudado a conseguir las mejores estadísticas de su carrera. De hecho, sus estadísticas son mejores en todos los ámbitos que hace un año.

entrenador de los lakers J.J. Redick Cree que Reaves debería ser reconocido como uno de los mejores jugadores de la liga. Él cree que Reaves debería ser un All-Star, y comenzó a defender a sus jugadores mientras hablaba con los medios en la práctica.

El entrenador de los Lakers, JJ Redick, cree que Austin Reaves es un All-Star

Redick cree que Reaves ha hecho más que suficiente para ganarse un visto bueno al Juego de Estrellas en el nuevo formato.

«Significaría mucho para él. Él y yo hemos tenido conversaciones sobre lo surrealista que es para él jugar a este nivel y en esta posición. Obviamente creo absolutamente que debería ser un All-Star este año».

Redick continuó elogiando a Reaves.

«Creo que es el tipo de jugador que consistentemente quiere mejorar, consistentemente quiere más, está dispuesto a esforzarse y está dispuesto a salir a la cancha y jugar lo suficientemente duro como para intentarlo. Y lo ha demostrado una y otra vez».

Reaves se ha perdido los últimos juegos por una distensión en la pantorrilla.. Pese a ello, Reaves está cada vez más cerca de regresar a la cancha y le encantaría representar a los Lakers en el Juego de Estrellas. El Juego de Estrellas este año se llevará a cabo en Los Ángeles y se llevará a cabo en el Intuit Dome.

JJ Redick valida la mejora de Austin Reaves de los Lakers

Redick está satisfecho con lo que ha visto de Reaves en lo que va del año y sigue creyendo que merece la oportunidad de ser un All-Star.

“Nuestra primera conversación cuando acepté el trabajo fue: ‘Vas a ser un All-Star’. Por cierto, no voy a decirles eso a todos los jugadores. En realidad lo dije porque lo creía”.

Parece que Redick tendrá razón con esa afirmación. Reaves tiene la mejor calificación ofensiva y calificación neta de su carrera hasta el momento. Los Lakers necesitarán que regrese sano y siga siendo un gran jugador para poder hacer algo en los playoffs.

Los Lakers buscan tener una mejor actuación en la postemporada que hace un año cuando fueron eliminados en sólo cinco juegos. Redick quiere que su equipo recuerde ese sentimiento. Sin embargo, Reaves, Doncic y James son tres tipos difíciles de detener.