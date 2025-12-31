JJ Redick señala con el dedo a los funcionarios después de la fea derrota de los Lakers ante los Pistons

La frustrante noche de Los Angeles Lakers contra los Pistones de Detroit del martes terminó no sólo con otra derrota desigual de dos dígitos, sino también con comentarios agudos posteriores al juego del entrenador en jefe JJ Redick, quien sugirió que el arbitraje jugó un papel significativo en el último revés del equipo.

Los Lakers cayeron 128-106 ante los Pistons, un resultado que una vez más expuso problemas familiares, incluyendo pérdidas de balón por descuido, fallas defensivas y la incapacidad de igualar consistentemente el físico permitido durante todo el juego.

Luka Doncic lideró a los Lakers con 30 puntos y 11 asistencias, pero soportó una noche de tiro ineficiente, terminando con 9 de 22 tiros de campo y 3 de 11 desde el rango de tres puntos.

LeBron James añadió 17 puntos, cuatro rebotes y cuatro asistencias, pero su cumpleaños número 41 se vio eclipsado por la cuarta derrota de los Lakers en sus últimos cinco partidos. La derrota dejó a Los Ángeles con marca de 20-11 en la temporada, dejándolos quintos en la Conferencia Oeste.

Si bien Redick reconoció que muchos de los problemas de los Lakers fueron autoinfligidos, dejó claro que el tono establecido por los árbitros influyó en el flujo de la contienda.

JJ Redick de los Lakers expresa su frustración con el arbitraje

Hablando después de la derrota, Redick no llegó a culpar directamente a los árbitros por el resultado, pero enfatizó que los silbidos inconsistentes y los contactos no autorizados definitivamente alteraron el ritmo de los Lakers.

«Creo que probablemente hay un nivel de frustración cuando das la vuelta al balón y sientes que te están cometiendo una falta», dijo Redick. vía ESPN. «Seguro que hay frustración allí. Es solo que tienes que superarlo».

“Van a cometer faltas en cada posesión, probablemente tres o cuatro veces, y eso no es un golpe, no lo digo de manera negativa, pero van a cometer tres o cuatro veces de falta en cada posesión. [And the officials are] No voy a sancionar una falta en cada posesión”.

Detroit jugó un estilo físico agresivo que repetidamente desequilibró a los Lakers, particularmente en el perímetro y en transición. Los Pistons recibieron 26 faltas, sólo dos más que las 24 de los Lakers.

Detroit forzó 21 pérdidas de balón y las convirtió en 30 puntos, mientras que los Lakers generaron 20 pérdidas de balón pero lograron sólo 19 puntos de esas oportunidades. Los Pistons dominaron por dentro, anotando 74 puntos en la pintura en comparación con los 44 de los Lakers, y superaron a Los Ángeles 31-12 en puntos de contraataque.

Más allá del arco, el contraste era igualmente marcado. Los Lakers dispararon sólo 11 de 39 tiros de tres puntos (28%), mientras que Detroit conectó 11 de 24 intentos (46%), exponiendo aún más la defensa perimetral de Los Ángeles.

Doncic interviene mientras los problemas se extienden más allá del silbato

Doncic, que terminó con ocho pérdidas de balón, se hizo eco de parte de la frustración de Redick y atribuyó mayor responsabilidad a los propios Lakers.

«Definitivamente tenemos que igualar su físico», dijo Doncic. «Ese es el punto. Tenemos que igualar la forma en que juegan. Viste que los árbitros lo dejaron pasar, así que debemos jugar». [with] fisicalidad, seguro”.

James se negó a opinar sobre el arbitraje y afirmó: «No me corresponde hablar sobre cómo se ofició o no».

A pesar de los comentarios de Redick, la derrota puso de relieve preocupaciones más profundas y actuales para los Lakers. Actualmente ocupan el puesto 26 en rating defensivo con 117,8, a pesar de ocupar el octavo lugar ofensivamente con 117,1.

En los últimos 15 partidos, los Lakers han sido el segundo peor ranking defensivo de la liga con 122,6, sólo por delante de los jazz de utah.

La derrota se sumó a una racha preocupante para los Lakers, quienes continúan buscando consistencia a medida que avanza la temporada. Las lesiones y la inestabilidad de la alineación han influido, pero los problemas recurrentes con las pérdidas de balón, el enfoque defensivo y el aspecto físico siguen sin resolverse.