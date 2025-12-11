JJ Redick plantea gran preocupación tras la derrota de los Lakers ante los Spurs

El Lakers de Los Ángeles están fuera de la Copa de la NBA después de perder ante el Espuelas de San Antonio el miércoles, y el entrenador JJ Redick no estaba contento. Redick estaba visiblemente frustrado y expresó su preocupación por la exposición de la defensa del equipo.

en su conferencia de prensa posterior al juegoRedick dijo a los periodistas que la defensa de los Lakers era la razón principal de su 132-119 pérdida. Señaló no forzar pérdidas de balón, permitir que los Spurs hicieran carreras al final de los cuartos y no defender lo suficiente a los tiradores.

Redick también fue directo acerca de que otros equipos tienen mejor defensa que ellos, por lo que es algo que tienen que resolver más temprano que tarde.

«Muy pocos equipos no tienen algo que puedas exponer. Nos hemos expuesto constantemente a las mismas cosas», dijo Redick.

Entre los equipos con 15 victorias o más, los Lakers tienen el índice defensivo más bajo con 116,7. Ocupa el puesto 21 en todo el NBAlo cual no es una buena señal para un equipo que busca luchar por un campeonato.

Redick feliz con el regreso de Marcus Smart

Tras una ausencia de seis partidos por una lesión en la espalda, Marcos inteligente Regresó a la alineación de los Lakers contra los Spurs. Smart salió del banquillo y jugó 28 minutos. Terminó con 26 puntos y tres rebotes, anotando ocho tiros de tres puntos.

A JJ Redick le gustó lo que vio de Smart, aparte de algunos tiros rápidos que eran evitables.

«Creo que llegó con mucha energía. Un par de posesiones rápidas ofensivamente, pero en términos del factor de try in care defensivamente, definitivamente. Definitivamente lo tuvo, y luego pudo hacer algunos tiros en la segunda mitad».

Smart ha sido uno de los Lakers mejores jugadores defensivos esta temporada, junto con Jarred Vanderbilt. El problema con Vanderbilt es que no tiene la misma destreza ofensiva que Smart.

Es difícil de operar para jugadores como Luka Doncic, Austin Reaves y Lebron James si tienen un jugador que no puede acertar tiros. Tal vez sea hora de que la directiva de los Lakers encuentre más jugadores defensivos antes de la fecha límite de cambios.

Lakers monitoreando a Herb Jones

Uno de los jugadores a los que los Lakers pueden apuntar es hierba jones del Pelícanos de Nueva Orleans. Jones es uno de los mejores defensores perimetrales de la liga en la actualidad, con un primer equipo totalmente defensivo a su nombre en 2024.

De acuerdo a Evan Sidery de ForbesSe espera que los Lakers sigan de cerca la situación en Nueva Orleans e intenten adquirir a Jones. Según se informa, también abandonarán sus planes de obtener Andres Wiggins desde Calor de Miami.

«Los Lakers perseguirán a Herb Jones en el mercado comercial, una vez que los Pelicans 3-22 entren oficialmente en modo de venta pronto. Después de perseguir a Andrew Wiggins durante todo el verano, Los Ángeles ahora se está preparando para perseguir agresivamente a Jones utilizando contratos vencidos y capital de draft futuro», escribió Sidery.

Jones regresó recientemente de una lesión en la pantorrilla que lo hizo perderse ocho juegos. el tambien firmó una extensión esta temporada baja pasada, por lo que no es elegible para ser canjeado hasta después del 14 de enero de 2026.