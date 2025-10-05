JJ Redick identifica el «punto brillante» de los Lakers en la pérdida de los Suns

El Los Angeles Lakers ‘ La pretemporada tuvo un comienzo rocoso el viernes 3 de octubre. El equipo de JJ Redick sufrió una derrota de 22 puntos ante el Phoenix Suns (103-81).

A pesar de ser expulsado, Redick encontró algunos aspectos positivos en el desempeño de su equipo. Al hablar con los medios de comunicación durante su conferencia de prensa posterior al juego, identificó Jarred Vanderbilt como un punto brillante para el Lakers.

«Pensé que Vando jugó extremadamente duro y era muy perjudicial», dijo Redick. «… Era un punto brillante esta noche. Pensé que su fisicalidad, la interrupción a la defensiva era buena. Mientras construye su condicionamiento, espero que sea un rebote de élite ofensivo para nosotros este año. Realmente ha trabajado en su toma, sé que no se muestra esta noche. Pero ha trabajado en su disparo y está obteniendo cada vez más cómodo en el puesto 3.

Las dos primeras temporadas de Vanderbilt con el Lakers han sido diezmados por lesiones. Jugó en solo 29 juegos en la temporada 2023-24 y siguió eso con 39 salidas de temporada regular en la campaña 24-25. Claramente, Redick espera que Vanderbilt pueda mantenerse saludable, especialmente debido a lo que proporciona defensivamente sobre el perímetro.

Redick espera que los Lakers tengan Vanderbilt «previa a la lesión»

Durante la misma conferencia de prensa, Redick señaló cómo la producción de Vanderbilt en los primeros días de la pretemporada le está dando la esperanza de que ha vuelto a su mejor lesión.

«Parece que tenemos la versión previa a la lesión de Vando», dijo Redick. «He hablado mucho con él este verano sobre el mismo ese que lo pusieron en un lugar difícil, después del comercio, porque tuvo que jugar los cinco, no había otras opciones. Solo jugar pequeño, tenía que ser el respaldo cinco, fueron nuestras dos opciones. Entonces, creo que lo volvió a hacer en el perímetro, su cuerpo estaba en un buen lugar desde un punto de vista de atletismo y agilidad, será muy útil para nuestro equipo».

La temporada pasada, el Lakers clasificado 17 en la NBA Para la calificación defensiva, permitiendo 113.8 puntos por juego. Rob Pelinka se ha movido para solucionar algunos de esos problemas defensivos este verano. Marcus Smart, Jake Laravia y Deandre Ayton Todos ayudará a apuntalar la rotación defensiva.

Sin embargo, tener a Vanderbilt de regreso y saludable también será un gran impulso para Redick y el Lakers‘Defensa.

Los Lakers se enfrentan a los guerreros a continuación

Los Ángeles volverá a la acción el domingo 5 de octubre. El segundo juego de sus preparativos de pretemporada será contra el Guerreros de Golden State. El equipo de Steve Kerr buscará construir química después de que la lista fuera reclutada recientemente, luego de un enfrentamiento prolongado con Jonathan Kuminga.

Sin embargo, el Lakers Sin duda querrá ingresar a la columna de ganar. A pesar de que estos juegos no cuentan, es importante generar algo de impulso y apilar algunas victorias de pretemporada. Sin embargo, Redick probablemente se centrará en ver signos de mejora de su rotación. La aptitud, la comprensión de los principios del sistema y la cohesión general estarán entre los indicadores clave de cómo Lakers están progresando.

Vanderbilt sin duda querrá continuar impresionando y demostrando su valor para la organización. Después de dos años difíciles, esta podría ser la temporada en la que finalmente brilla. Con suerte, una temporada saludable de él puede acercar la franquicia un paso más a un campeonato.