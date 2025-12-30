JJ Redick envía un mensaje claro a la guardia de los Lakers

El Lakers de Los Ángeles No necesitó puntos de estilo el domingo por la noche.

Necesitaban una respuesta.

Después de perder tres juegos consecutivos, Los Ángeles encontró uno contra los Reyes de Sacramentorompiendo el derrape con una victoria muy necesaria impulsada por estrellas familiares y un impulso inesperado de la rotación de defensa.

Mientras Luka Doncic abrió el camino y Lebron James entregó otra actuación constante, el entrenador en jefe J.J. Redick Señaló algo más después.

Agresión.

El guardia de los Lakers aprovecha la oportunidad

Con Austin Reaves marginado por lesión y Gabe Vicente Tampoco disponible, Redick profundizó en su rotación.

Eso abrió la puerta para Nick Smith Jr..

Smith proporcionó una ofensiva instantánea desde el banquillo, Anotando 21 puntos en 24 minutos y anotando cinco triples.. No necesitó jugadas para ponerse en marcha. Creó su propio ritmo desde el principio y nunca retrocedió.

Después del partido, Redick dejó claro que, a sus ojos, no se trataba de una actuación fortuita.

«Sí, dije antes del partido, nos ayudó a ganar dos partidos antes de esta noche». Redick dijo. «Nos ayudó a ganar esta noche. Ha estado en muchas NBA Juegos para alguien de su edad. Entonces esto no es nuevo. Por eso lo queríamos en los Lakers y en nuestro programa, porque sabíamos que podía anotar”.

JJ Redick sobre Nick Smith Jr: «Nos ayudó a ganar dos juegos antes de esta noche. Nos ayudó a ganar esta noche».

Redick abre la puerta a Nick Smith Jr.

El mensaje del técnico de los Lakers no fue sobre perseguir tiros.

Se trataba de confiar en que Smith jugaría con confianza dentro de la estructura del equipo.

«Me gusta cuando es agresivo» Redick dijo. «Él puede hacerlo dentro de nuestra estructura. Muchas veces suceden cosas buenas».

Redick amplió esa idea nuevamente después de la práctica del día siguiente, enfatizando que el rol de Smith naturalmente fluctuará, pero la mentalidad no debería hacerlo.

«Queremos que siempre haga su juego» Redick dijo. «Algunas oportunidades no han ido bien, otras han ido muy bien y él nos ha ayudado a ganar. Queremos que sea él».

Para Los Ángeles, ese equilibrio es importante. Reemplazar todo lo que trae Reaves no es realista para un jugador, pero la capacidad de Smith para generar ofensiva sin necesidad de preparación agrega una dimensión diferente a una plantilla llena de facilitadores.

«Nuestra plantilla, francamente, tiene muchos muchachos que hacen muchas cosas muy bien y el equilibrio entre ofensiva y defensa tiene que estar ahí para que un tipo como Nick juegue minutos significativos. Esa es la realidad. Él lo sabe» – JJ Redick sobre el papel de Nick Smith Jr.

Lo que significa para los Lakers en el futuro

Los Lakers saben dónde empieza su ofensiva.

Doncic y James siguen siendo los motores. Pero detrás de ellos, la flexibilidad importa, especialmente durante los estiramientos cuando las lesiones ponen a prueba la rotación.

La disposición de Smith para disparar, atacar y mantenerse firme le da a Redick otra opción cuando la ofensiva se estanca o el espacio se estrecha. También refuerza por qué la organización lo ha mantenido cerca a pesar de las limitaciones de la plantilla ligadas a la plataforma.

Si Smith continúa entregando una producción como esta, es posible que los Lakers pronto tengan que tomar una decisión más importante.

Por ahora, el mensaje es simple.

Mantente agresivo. Mantente listo. Y sigue jugando dentro del sistema.

Eso es exactamente lo que Redick quiere ver.