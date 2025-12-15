JJ Redick dispara a los árbitros después de la fea victoria de los Lakers sobre los Suns

lLos Ángeles Lakers El entrenador en jefe JJ Redick no estaba muy emocionado con el arbitraje en su victoria por 116-114 sobre los soles fénix el domingo. Redick lanzó algo de sombra hacia los árbitros después del partido, aunque reconoció que él también tuvo la culpa del casi colapso de los Lakers en el último cuarto.

Hablando con los periodistas Después del partido, Redick pensó que los Lakers habían cometido muchos errores contra los Suns. Estaban arriba por hasta 20 puntos, pero Phoenix tomó la delantera faltando 12,2 segundos. Admitió haberse equivocado al utilizar su desafío demasiado pronto. Jake La Ravia jugar, mientras también dispara sutilmente a los árbitros.

«Pensé que habíamos cometido muchos errores esta noche. Muchos errores, incluido yo mismo. No debería haber cuestionado eso a pesar de que aparentemente en el NBA«Ahora puedes agarrar la camiseta de un jugador mientras va a hacer una bandeja, lo cual reconocen que la camiseta de Jake estaba siendo agarrada mientras intentaba hacer una bandeja, pero aparentemente eso ya no afecta a los muchachos», dijo Redick.

Redick estaba hablando al final del tercer cuarto cuando David Booker Bloqueó el disparo de LaRavia. Los Lakers pidieron un tiempo muerto y el entrenador decidió desafiar porque su La camiseta del jugador fue agarrada..

Sin embargo, los árbitros no pensaron que se hubiera producido una falta, por lo que la impugnación no tuvo éxito.

Redick considera fea la victoria sobre Phoenix

En un momento del tercer cuarto, los Lakers tenían una ventaja de 20 puntos sobre los Suns. Las cosas parecían haber terminado, pero el equipo local reaccionó furiosamente al final del último cuarto.

Justo cuando parecía que los Lakers habían resuelto sus problemas defensivos con Jarred VanderbiltVolvieron a las viejas costumbres y permitieron que los Suns volvieran al juego.

Por suerte para los Lakers, Dillon Brooks‘tonterías y Lebron JamesLos tiros libres y el bloqueo fueron suficientes para ganar. JJ Redick calificó la victoria de “fea”, lo que es una buena señal para el equipo.

«Va a sonar enfermizo, pero me encanta ganar juegos como este. Ojalá no hubiera sido un juego de una sola posesión, no haber estado abajo con 12 segundos, como todas esas cosas. Pero, ya sabes, ganar feo es en realidad muy divertido porque significa que te metes en las trincheras y luchas, y lo hicimos esta noche», dijo Redick, a través de Espectro Sportsnet.

Los Lakers mejoraron a 18-7 en la temporada, colocándolos en cuarto lugar en la clasificación del Oeste detrás de los Trueno de la ciudad de Oklahoma, Nuggets de Denver y Cohetes de Houston.

¿Qué sigue para los Lakers?

Los Lakers continuarán su gira de cuatro partidos el jueves, cuando visiten al jazz de utah en el Centro Delta en Salt Lake City. Luego se enfrentan al Clippers de Los Ángeles el sábado antes de regresar a Phoenix para una revancha contra los Phoenix Suns el 23 de diciembre.

Después del viaje, los Lakers regresarán a casa, al Crypto.com Arena, para un enfrentamiento el día de Navidad contra Kevin Durant y el Cohetes de Houston. También es el comienzo de una estadía de cinco partidos en casa que se extiende desde el cumpleaños de LeBron James el 30 de diciembre hasta el 4 de enero.