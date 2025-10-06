JJ Redick de los Lakers comparte pensamientos sobre Jarred Vanderbilt después de la pérdida de Warriors

El Los Angeles Lakers perdió su segundo juego de pretemporada consecutivo el domingo 5 de octubre, cayendo ante el Guerreros de Golden State 111-103.

Jarred Vanderbilt Impresionado una vez más, mostrando su versatilidad defensiva junto con su capacidad para anotar en múltiples niveles. Al dirigirse a los medios después del juego, el entrenador en jefe JJ Redick compartió sus pensamientos sobre lo que está viendo desde el versátil delantero para comenzar la pretemporada.

«Me ha impresionado mucho la cantidad de trabajo que ha realizado este verano en su juego, y obviamente, su cuerpo es significativamente mejor que esta vez el año pasado, o incluso, cuando terminó la temporada», dijo Redick. «Sabes, se está moviendo mejor, su manejo es que nunca lo habría visto hacer un acabado en euro, ya sabes que es bueno. Ha estado trabajando en su juego y esta toma es una gran cosa con él. Si puede ser un tirador de tres puntos consistente para nosotros, eso desbloquea mucho».

«Parte de lo que estamos tratando de hacer es hacerlo de manera consistente, una y otra vez». JJ Redick se dirige a los medios después del #LAKERS Caer ante los Warriors, perdiendo 111-103 por su segunda derrota consecutiva para comenzar la pretemporada. pic.twitter.com/s24ovqutfv – Spectrum Sportsnet (@spectrumsn) 6 de octubre de 2025

Vanderbilt ha luchado por mantenerse saludable en las últimas temporadas. Sin embargo, sus actuaciones en los primeros dos juegos de pretemporada han dado el Lakers causa de optimismo tranquilo. Su versatilidad defensiva ciertamente sería un impulso para una franquicia que puso fin a la temporada regular 2024-25 clasificada 17 en la NBA para calificación defensiva.

Redick está abierto a hacer cambios de rotación

Durante la misma conferencia de prensa posterior al juego, se le preguntó a Redick si Vanderbilt podría potencialmente ganarse el camino inicial en el Lakers Lista durante la próxima temporada. El entrenador en jefe de segundo año se ha mantenido abierto a hacer cambios si los jugadores de su equipo obtienen sus oportunidades.

«Comenzamos 24 alineaciones el año pasado», dijo Redick. «El equipo que comenzó o la alineación que comenzó la temporada para nosotros comenzó ocho juegos juntos, e hicimos un cambio, así que, por supuesto, estoy abierto a las cosas, por supuesto, y como dije, todo tendrá que ganarse».

Es probable que Vanderbilt necesite unir una racha de juegos antes de que Redick considere insertarlo en la alineación inicial. Después de todo, su historial de lesiones probablemente significa que la franquicia debe ser cautelosa con su carga de trabajo para comenzar la nueva campaña.

Vanderbilt también era el «punto brillante» de los Lakers contra los soles

La actuación de Vanderbilt contra el Guerreros fue su segunda aparición impresionante de la pretemporada. Al hablar con los medios de comunicación después del Lakers‘103-81 pérdida de revisión al Phoenix SunsRedick identificó al versátil defensor Como el «punto brillante» del equipo.

«Pensé que Vando jugó extremadamente duro y era muy perjudicial», dijo Redick. «… Era un punto brillante esta noche. Pensé que su fisicalidad, la interrupción a la defensiva era buena. Mientras construye su condicionamiento, espero que sea un rebote de élite ofensivo para nosotros este año. Realmente ha trabajado en su toma, sé que no se muestra esta noche. Pero ha trabajado en su disparo y está obteniendo cada vez más cómodo en el puesto 3.

Vanderbilt ha comenzado la pretemporada con una explosión. Sin embargo, la prueba será cómo continúa desarrollándose y el impacto que puede tener una vez que los juegos comienzan a contar. Sin embargo, su producción hasta ahora ha sido alentadora.

Si puede continuar mostrando su valor a la rotación, podría estar en una gran temporada de rebote. Y esa sería una buena noticia para el Lakers.