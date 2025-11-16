JJ Redick de los Lakers atribuye el improbable impacto ganador del gran hombre

METROpegamento axi es un miembro olvidado del Lakers de Los Ángeles lista. Se lesionó cuando ingresó a la franquicia como parte del acuerdo que adquirió Luka Doncic a principios de este año.

Kleber ha jugado en tres partidos para los Lakers, el más reciente fue contra los dólares de milwaukee el sábado 15 de noviembre. A pesar de su tiempo de juego limitado, su producción en la última victoria de Los Ángeles le valió elogios del entrenador en jefe JJ Redick.

«Maxi Kleber no ha estado en la rotación en toda la temporada», dijo Redick. durante su conferencia de prensa posterior al juego. «Ha jugado en un par de palpitaciones y sabía que iba a ser parte de la rotación esta noche. Hizo una canasta, pero tuvo un gran impacto en el juego con su físico, su forma de hablar y lo que yo describiría como lo que queremos que sea el espíritu de los Lakers: simplemente ser un gran compañero de equipo. La defensa, los rebotes, todo lo que está ganando jugadas de baloncesto. Fue una gran parte de eso esta noche».

El cuadro de puntuación no le hace justicia a la producción de Kleber, ya que terminó la noche con tres puntos, tres asistencias y un rebote en 25 minutos de juego. Sin embargo, su presencia fue una razón clave por la que los Lakers consiguieron su segunda victoria consecutiva.

Redick explica qué saca lo mejor de Ayton

Durante la misma conferencia de prensa, Redick detalló cómo los Lakers están sacando lo mejor de Daniel Ayton. El pívot se incorporó a la franquicia durante el verano, después de que el club le rescindiera el contrato. Portland Trail Blazers.

«Él es el DeAndre que el equipo necesita que sea», dijo Redick. «Para mí, él se alimenta de la energía del grupo, y se alimenta del empoderamiento, el aliento y el refuerzo positivo. Y nos llevó, ya sabes, de ocho a diez días descubrir eso en la pretemporada. Y una vez que lo hicimos, ya sabes, ha sido realmente increíble verlo crecer con este grupo y estar completamente comprometido y ser parte de este grupo».

Ayton ha jugado 13 partidos con los Lakers en lo que va de temporada. Está promediando 16,2 puntos y 8,4 rebotes por partido, lanzando un 69,2% desde el campo. La ex primera selección general del draft está emergiendo como una pieza clave en la rotación de los Lakers y demostrando que puede ser un activo viable en el NBA nivel.

Austin se muestra feliz con el viaje por carretera de los Lakers

La victoria sobre Milwaukee puso fin a una agotadora gira por carretera para los Lakers. El equipo de Redick consiguió tres victorias en cinco, incluidas victorias consecutivas sobre el Pelícanos de Nueva Orleans y los dólares.

Al hablar con los medios después del partido, Austin Reaves explicó por qué está contento con las actuaciones de su equipo a lo largo de los cinco partidos.

«Terminar 3-2 en un viaje como este a principios de año, ya sabes, es bueno». Dijo Reaves. «Obviamente, desearías haber jugado un poco mejor en Atlanta y OKC, pero es la liga y vas a tener noches como esa».

Continuó.

«Tenías que aprender a seguir adelante. Tuvimos una buena victoria anoche y luego pasamos la página y llegamos aquí y jugamos una muy, muy buena primera mitad; fue un juego completo realmente bueno. Tuvimos un par de tramos en el tercer cuarto que no fueron muy buenos, pero es un buen equipo con algunos jugadores realmente buenos. Es bueno estar 3-2 en este viaje».

Los Lakers tienen ahora unos días libres y volverán a la acción el martes 18 de noviembre, cuando se enfrenten a los jazz de utah De vuelta en el Crypto.com Arena.