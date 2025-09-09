JJ McCarthy suena en la victoria de regreso de los Vikings sobre Bears

Vikingos de Minnesota revelador de señal JJ McCarthy no parecía que lo tuviera juntos en lo más mínimo para los primeros tres cuartos de su primer NFL empezar contra el Bears de Chicago En «Monday Night Football», pero luego llegó la hora de ganar y volteó el guión por completo.

McCarthy llevó a Minnesota a tres touchdowns consecutivos en la estrofa final, convirtiendo un déficit de 11 puntos en una ventaja de 10 puntos y, en última instancia, una victoria de tres puntos en Soldier Field el 8 de septiembre.

Receptor ancho Justin Jefferson Fui los primeros tres períodos sin una captura antes de atrapar dos bolas en la primera posesión de los Vikings del último cuarto, incluido un touchdown de 13 yardas. En la siguiente unidad, McCarthy se vinculó con el corredor Aaron Jones para un pase de TD y cumplió con una conversión posterior de dos puntos para poner a Minnesota en 20-17.

McCarthy luego usó sus pies para apresurarse para un puntaje de 14 yardas que puso a los Vikings 10 puntos y demostró que la conducción de juegos, a pesar de que los Bears encontraron la zona de anotación una vez más y obtuvieron la posesión en lo profundo de su propio territorio con nueve segundos restantes en el reloj.

El QB de los Vikings de 22 años habló con la reportera de la línea lateral Lisa Salters en longitud relativa después del juego.

«Es surrealista, tu primera victoria en la NFL», dijo McCarthy sobre su experiencia el lunes. «Obtener la victoria, eso es lo que más recordaré. Justificando estar aquí en [my] ciudad natal, es un sueño hecho realidad. Para todos los niños, es posible. Y amo a mis muchachos y no puedo esperar para ir a la guerra la próxima semana «.

JJ McCarthy, los compañeros de equipo de los Vikings se gelificaron a medida que avanzaba el juego

Salters preguntó qué cambió para McCarthy después de una intercepción que lanzó a principios del tercer cuarto, que lleva el esquinero Nashon Wright Devolvió 74 yardas para un touchdown, lo que puso a Chicago 11 puntos.

«Honestamente, solo lo estábamos descubriendo», respondió McCarthy. «Estábamos jugando una jugada a la vez. Y entrenador [Kevin] O’Connell recibí algunas llamadas de juego excelentes, y acabamos de ejecutar «.

Salters presionó al joven QB para obtener más información sobre lo que salió tan mal durante los primeros tres cuartos y cómo lo volcó en algo, así que hasta el final de 15 minutos.

«Son solo los 11 en la misma página. Siento que es el juego uno, hay muchas cosas que tenemos que limpiar», dijo McCarthy. «Pero estaba muy, muy orgulloso de cómo respondimos porque habrá muchos juegos arenosos en el futuro».

Salters señaló que McCarthy permaneció optimista y vocal al margen durante las difíciles partes de la noche y le preguntó qué le dijo a sus compañeros de equipo durante esas interacciones.

«Que tenemos que creer. Eso es algo que podemos hacer», dijo McCarthy. «Es tan simple como eso».

JJ McCarthy convirtió la línea de estadísticas de Nightmare en un rendimiento de calidad con el cuarto trimestre sobresaliente

McCarthy terminó la noche 13 de 20 por el aire, levantando Pases de 143 yardas, 2 touchdowns y 1 int. Su calificación de QB en la noche fue 98.3.

También corrió el fútbol dos veces para un total de 25 yardas y un puntaje.

Minnesota (1-0) se enfrentará al Atlanta Falcons (0-1) en casa el próximo domingo 14 de septiembre.