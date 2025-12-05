JJ McCarthy recibe un mensaje contundente ante los comandantes vikingos

El Vikingos de Minnesota no llegarán a los playoffs esta temporada, ya que la decisión de apostar por JJ McCarthy recibió un golpe significativo. Ahora, eso no significa que Minnesota descartará a McCarthy, pero podrían buscar traer a un mariscal de campo para desafiarlo por el puesto titular.

No obstante, el comunicador de segundo año parece estar regresando después de perderse la derrota de la Semana 13 ante los Halcones Marinos de Seattle debido a una conmoción cerebral. A falta de un puñado de partidos en 2025 NFL temporada, McCarthy está recibiendo un mensaje contundente de cara a la temporada baja.

En la edición del 4 de diciembre de “First Things First”, El coanfitrión Chris Broussard declaró lo que quiere ver del mariscal de campo de los Vikings en los últimos cinco juegos.

“JJ, el resto de esta temporada tienes que demostrar que eres el hombre indicado”, dijo Broussard. «De eso se trata. Es similar a Shedeur Sanders en Cleveland. Esta temporada esta hecho en cuanto a los playoffs. Se trata de que le muestres a Kevin O’Connell y a los Vikings que eres su futuro mariscal de campo franquicia.

«De lo contrario, ¿está descartado que Daniel Jones sea agente libre? ¿Está descartado que le hagan una oferta lucrativa a Daniel Jones? No creo que esté descartado.

«Si JJ tiene problemas el resto de la temporada, es posible que salgan, ya sea Daniel Jones o Mac Jones, y traten de hacer un intercambio por él o algo así. Podrías estar en territorio de Zach Wilson si no produce el resto de esta temporada. JJ, estoy apoyándote. De hecho, estoy apoyándote».

Los vikingos Se insta a Moverse para Mac Jones

Un comercio por el 49ers de San FranciscoEl mariscal de campo parece ser el objetivo comercial que algunos miembros de los medios de la NFL quieren que los Vikings logren esta temporada baja. Colin Cowherd de FOX Sports reveló recientemente lo que cree que se necesitaría para sacar a Jones del Área de la Bahía.

«Iría a buscar a Mac Jones», dijo Cowherd en un video del 2 de diciembre de “El podcast de Colin Cowherd.“ «No tendrás que renunciar a una selección de primera ronda porque tendrás que pagarle un poco. Pero si eres de Minnesota, no puedes volver a pasar por esto».

Además, Cowherd siente que Minnesota tiene una plantilla creada para competir de inmediato, lo que hace que un cambio por Jones sea un movimiento lógico.

«Tienes jugadores demasiado buenos: Justin Jefferson, Jordan Addison», añadió Cowherd. «Tienes un tackle izquierdo que ya ha tenido una importante lesión. ¿Cuánto tiempo podrás conservar a Brian Flores si eres de Minnesota? Estoy viendo hoy y soy como JJ McCarthy: olvídense de la ineficiencia, no puede mantenerse saludable. Tienes que ir conseguir a alguien. yo lo haría ir Consigue a Mac Jones.

“Llame a Kyle Shanahan. Probablemente tendrás que renunciar a una selección de segunda ronda, pero puedes quedarte con la primera. Miro lo que está haciendo Minnesota y conozco a Kevin O’Connell, Sean McVay, Sean Payton: no son los [Pittsburgh] Acereros. Simplemente no van a esperar hasta julio para resolver su situación de mariscal de campo”.

Mac Jones parece ser un objetivo común para los vikingos

Mientras tanto, Cowherd no es el único que recomienda que los Vikings apunten a Jones. El analista de ESPN NFL, Dan Orlovsky, también ha pedido a Minnesota que explore dos opciones en la posición para fortalecer la plantilla y garantizar que el receptor estelar Justin Jefferson se mantenga contento.

“Creo que la forma más probable [the Vikings] puede mantener [Jefferson]al menos, o hacerlo feliz es Daniel Jones o Mac Jones, “ Orlovsky dijo en la edición del 1 de diciembre de “Get Up”. «Ese es realmente el futuro en Minnesota. Creo que tendrán que traer competencia de alto nivel para JJ McCarthy.

«El mercado de agentes libres no va a ser muy bueno. Daniel Jones será agente libre. Mac Jones, creo, tiene contrato con San Francisco, pero ¿podría ser un objetivo comercial? El draft no va a ser muy bueno, y no estás reclutando a un niño para traerlo con JJ McCarthy porque entonces hay dos jugadores jóvenes no probados. En relación con Justin, ¿Mac Jones te hace feliz? ¿Daniel Jones te hace feliz?»