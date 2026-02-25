JJ McCarthy recibe un mensaje alarmante en medio de los rumores de QB de los Vikings

El Vikingos de Minnesota vio a Sam Darnold irse la temporada baja pasada para unirse al Halcones Marinos de Seattle y eventualmente ganar el Super Bowl LX. Después de que la decisión de dejar ir a Darnold a favor de mantener a JJ McCarthy resultó contraproducente, los Vikings enfrentan presión para corregir su error.

El entrenador en jefe de los Vikings, Kevin O’Connell, dijo el 24 de febrero que todavía piensa en McCarthy de la misma manera, pero mencionó que las circunstancias a su alrededor han cambiado.

«Es sólo que la línea de tiempo está en un lugar diferente para todos nosotros de lo que estaba en ese momento», dijo O’Connell (h/t Kevin Seifert de ESPN). «Y tengo la responsabilidad, tenemos la responsabilidad colectiva al formar este equipo, de asegurarnos de que utilizamos los datos que tenemos en este momento y las experiencias que tenemos, los sentimientos que hemos tenido en diferentes momentos como organización».

Además, el ex apoyador de los Vikings, Ben Leber, tomó esta cita de O’Connell y dijo que no cree que Minnesota busque un QB que sirva como respaldo confiable detrás de McCarthy.

“Esta cita me hace pensar que los Vikings definitivamente apuntarán a un veterano que comienza ahora y dejarán a JJ marinar por un año más.“ Leber escribió el 24 de febrero en X.

Minnesota lista para ‘explorar’ todas las oportunidades

Mientras tanto, el vicepresidente ejecutivo de operaciones de fútbol, ​​Rob Brzezinski, afirmó que los Vikings están analizando todas las opciones. Como resultado, no parece que Minnesota simplemente se esté decidiendo por un suplente y con McCarthy como titular. Como mínimo, probablemente quieran que el producto de los Michigan Wolverines gane el puesto titular.

“Lo que sí sabemos es que necesitamos un nivel de juego de mariscal de campo de fondo para que seamos efectivos.“ Brzezinski dijo (h/t Kevin Seifert de ESPN). “Mucho de esto ha sido obra de JJ en forma desafortunada. [situations] con algunas de las lesiones y cosas con las que ha tenido que lidiar, pero vamos a explorar cada oportunidad, y no creo que haya nada específico que estemos buscando.

«No podemos fabricar nada que no esté ahí. Entonces, número uno, ¿cuáles son las opciones? ¿Es recíproco? ¿Es financieramente factible? Todas esas cosas. Simplemente hay muchos factores que intervienen en ello».

Toma de especulaciones de Kyler Murray de Vikings Insider

Uno de los nombres en la fábrica de especulaciones es Cardenales de Arizona El mariscal de campo Kyler Murray. En la edición del 16 de febrero de The Alec Lewis ShowEl reportero de los Vikings de The Athletic, Alec Lewis, compartió su opinión sobre la especulación. Señaló que cualquier mudanza a Minnesota podría depender de lo que Murray esté buscando financieramente.

“Algunos de [the contract talk] puede volverse discutible si Kyler Murray finalmente se corta,“ dijo Lewis. “Si Arizona Cardenales no pueden encontrar un socio comercial y llegan a un punto en el que es como si tuvieran que hacer este movimiento ahora mismo. Si hicieran eso, podrían hacer un recorte posterior a junio. Sería un gran golpe de capital lo que están llevando a cabo, pero eso dejaría a Kyler Murray en el mercado, y eso se convierte una elección para él.

“¿Quiere un acuerdo a largo plazo con seguridad financiera que un lugar como [the New York Jets]que tiene 70 millones de dólares de espacio salarial, ¿podría estar dispuesto a aportar? ¿O estaría dispuesto a aceptar la opción tipo Daniel Jones, en la que estás aceptando un contrato de alquiler por un año de prueba en una situación realmente buena que podría prepararte para el futuro?