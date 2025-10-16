JJ McCarthy iza la bandera roja antes de que los vikingos se enfrenten a las águilas

El Vikingos de Minnesota‘ decisión del mariscal de campo entre Carson Wentz y J.J. McCarthy para la Semana 7 contra el Águilas de Filadelfia se podría hacer para ellos. Ambos mariscales de campo practicaron el miércoles, pero fueron McCarthy cuyos comentarios ofrecieron algún motivo de preocupación.

McCarthy admitió que esta fue su primera experiencia con la lesión que tenía.

También habló en términos futuros sobre su estado actual y el de su tobillo resistente, que se lesionó por primera vez en la Semana 2 contra el Halcones de Atlanta.

JJ McCarthy se sincera sobre su lesión de tobillo después de regresar a la práctica de los Vikings

Kevin Seifert de ESPN destacó en X el 15 de octubre que su «mayor conclusión» de la disponibilidad de McCarthy en los medios fueron los comentarios del mariscal de campo de los Vikings sobre su tobillo.

McCarthy estuvo limitado mientras Wentz participó plenamente en la práctica en el Informe de los vikingos.

«La forma en que se sintió, es un poco incierta. Nunca antes había sentido un tobillo alto. He tenido tobillos bajos. Pero basándome en lo que han dicho muchas segundas opiniones muy respetadas. Dijeron que es de cuatro a seis, de dos a seis, todo esto. Entonces, siento que iba a estar en ese rango. Y todavía estamos en ese rango, y es desafortunado, y son lesiones realmente molestas. Pero sí, simplemente seguimos trabajando. para llegar al 100% tan rápido como posible,» McCarthy dijo a los periodistas el 15 de octubre.

«El tobillo está llegando allí. No diría que está al 100% en este momento, pero nos esforzamos todos los días para llegar allí lo más rápido posible».

McCarthy fue visto por primera vez en el campo de práctica el 13 de octubre.

JJ McCarthy practicó por primera vez frente a las cámaras desde su lesión de tobillo contra los Falcons. Kevin O'Connell dice que planean acelerar las cosas… veremos el domingo si JJ está listo para comenzar.

@FOX9

«Yo, egoístamente, voy a jugar aunque no esté bien o no. Pero tenemos que ser inteligentes aquí y entender que hay muchas cosas que suceden. Y al final del día, simplemente haré lo que me digan y trataré de mejorar lo más rápido posible», le dijo McCarthy a un periodista que le preguntó si sentía que podía jugar, antes de responder una pregunta sobre si creía que recibiría autorización para jugar.

«Realmente no lo sé. Sí. Al final del día, no sé qué voy a cenar esta noche. Así que trato de quedarme momento a momento. Pero confío en que harán lo mejor posible para este equipo y para la longevidad de mi carrera».

JJ McCarthy ofrece información sobre la recuperación de una lesión de tobillo

Se suponía que McCarthy, quien completó el 58.5% de sus pases para 301 yardas, 2 touchdowns y 3 intercepciones esta temporada, dirigiría el equipo de cazatalentos de los Vikings durante su viaje a Londres durante las últimas dos semanas.

Dijo que eso no sucedió, pero trabajó en los fundamentos con el entrenador en jefe de los Vikings. Kevin O’Connell y entrenador de mariscales de campo Josh McCown en el costado.

McCarthy dijo que era realmente difícil” decir si alguno de esos “resbaló” mientras estuvo fuera, “sólo porque mi tobillo no está al 100%. Entonces, es como si estuvieras luchando contra ese obstáculo mental. Estás luchando contra «cuán inhibido estoy para realizar cierto movimiento». Entonces, es realmente difícil decir si se deslizó o no. Pero es una de esas cosas en las que es sólo un balancín para el resto de tu carrera.

«Va a ser un ajuste fino independientemente de qué tan bien te desempeñes o no».

McCarthy también habló sobre cómo el vicepresidente de salud y rendimiento de los jugadores de los Vikings, tyler williamsle ha ayudado.

«Lo que Tyler ha estado diciendo en la sala de entrenamiento es que se trata de enfatizarlos y asegurarse de ponerlo en una situación en la que sea como, ‘Oo, sentí eso’, y sé que estoy bien después de sentir eso <", dijo McCarthy. "Simplemente sigues presionando ese ancho de banda de tolerancia al dolor y movilidad de ese músculo, articulación o lo que sea que estás tratando de curar. Entonces, sí".

JJ McCarthy planea ser más sabio

McCarthy dijo que la lesión afectará su forma de jugar, apuntando a un enfoque más mesurado para operar la ofensiva de los Vikings.

La idea es una O’Connell ha expresado para Wentz: autoconservación.

«Simplemente entiendo la situación del juego. ¿Es cuarto y uno en el que debería pasar por encima de alguien, o es segundo y 15, y me estoy acercando a la línea lateral y salgo 3 yardas antes en lugar de intentar conseguir esas 3 yardas adicionales», dijo McCarthy.

«Pequeñas decisiones cuando tengo el balón en la mano en espacios abiertos para agacharme y protegerme más. Eso será algo en lo que definitivamente voy a trabajar».

Siempre que McCarthy regrese con los Vikings, su objetivo es estar lo más preparado posible.