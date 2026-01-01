JJ McCarthy de los Vikings envía un fuerte mensaje a Micah Parsons

El Vikingos de Minnesota están terminando la temporada 2025 de la NFL contra el Empacadores de Green Bay el 4 de enero en el US Bank Stadium. Es más, con la empacadores atrapados en el puesto número 7, darán descanso a algunos jugadores, pero una pieza clave que falta es Micah Parsons, quien esta hecho para la temporada.

Quien esté bajo el centro de Minnesota no tendrá que preocuparse de que Parsons esté al acecho del otro lado. Existe la posibilidad de que el jugador que juegue como mariscal de campo sea JJ McCarthy mientras se recupera de una lesión en la mano derecha.

Si McCarthy recibe luz verde del entrenador en jefe Kevin O’Connell, el mariscal de campo de la segunda temporada notó lo que es jugar contra los Packers cuando no hay Parsons.

“Lo pones en cualquier defensa en el NFLVa a ser diferente sin él”. McCarthy dijo mientras hablaba con los periodistas el 31 de diciembre.. «Es un jugador tremendo. Obviamente, uno de los mejores de la liga y será uno de los mejores de todos los tiempos, y le tengo mucho respeto. Es una gran persona, un gran modelo a seguir para el juego.

«Obviamente, Jeff Hafley es uno de los mejores coordinadores defensivos, una gran mente defensiva. Vamos a tener mucho trabajo por delante. Ellos consiguió mucho bien jugadores de pelotay esta rivalidad también significa mucho para ellos. Tenemos que venir a jugar”.

Vikings dan actualización sobre lesiones de JJ McCarthy

Como se mencionó, McCarthy podría jugar contra los Packers en la Semana 18, y O’Connell compartió una actualización sobre McCarthy, señalando que el producto de Michigan participó en la sesión de práctica de Nochevieja.

“Salió con los entrenadores. [on December 30] y tuve una sesión de lanzamiento realmente positiva”. O’Connell dijo a los periodistas. “Entonces él va a participar en la práctica. [on December 31]vea cómo se siente al salir de esto, vea si hay alguna restricción o algún problema antes de trabajar en otro día mañana. Pero ahora estamos en el punto, después de su día positivo. [on December 30]entrar al campo [on December 31] para practicar y veremos cómo va”.

Además, O’Connell arrojó luz sobre el tipo de sesión de práctica que tendrá el joven quarterback.

«No sé si hará cada repetición, pero definitivamente lo hará,» añadió O’Connell. «El plan, a partir de ahora, es darle tanto como sea posible, solo para que podamos determinar dónde se encuentra». [on December 30].”

JJ McCarthy de los Vikings quiere jugar contra los Packers

Aunque O’Connell es ser precavido con La salud de McCarthy, el jugador todavía quiere estar ahí, incluso en el último partido de la temporada. En la misma pelea con los medios, el vikingos El comunicador estaba presionando para jugar contra Green Bay.

«Nunca quieres dejar pasar la oportunidad de jugar un juego como este», añadió McCarthy. «Tanta historia, tanta tradición. Como este juego, los dos juegos, es mucho más grande que nosotros individualmente, mucho más grande que nosotros como equipo. Es toda la pasión, la base de fanáticos, toda la historia, como dije. Significa mucho para el mundo poder tener esta oportunidad».