Jisoo de Blackpink se burla del dueto misterioso, los fanáticos piensan que está con Zayn Malik

Blackpink‘s Jisoo está cocinando algo especial para los fanáticos, y parece estar trayendo una gran estrella pop para el viaje.

La sensación K-Pop lanzó un teaser críptico en las redes sociales insinuando un próximo sencillo sorpresa, con una silueta sombría que sugiere que la canción será un dueto. Mientras que la identidad del colaborador misterioso permanece en secreto, Un informe en el Herald de Corea sugiere que Jisoo se está asociando con nada menos que Zayn MalikEl rompecorazones británico que se hizo un nombre con la banda de chicos One Direction.

«Jisoo está lanzando un nuevo dúo de balada con Zayn, en algún momento de este mes», dijo una fuente al Corea Herald.

En las imágenes teaser lanzado en InstagramJisoo toca una pose en primer plano mientras una figura masculina se para con la espalda girada, sus rasgos oscurecidos pero con un parecido con el cantante de «PillowTalk». Las imágenes sugieren que el single se titulará «Ojos cerrados». «Dos voces, una órbita. Próximamente», escribió Jisoo en la leyenda. Si bien Jisoo no nombra a Malik, el tatuaje en la parte posterior de la cabeza del cantante misterioso se parece a uno que el ex miembro de One Direction tiene.

La colaboración potencial podría haber sido meses en desarrollo. En julio, Malik fue visto atrapando el show de Blackpink en el estadio MetLife de Nueva York con su hija Khai a cuestas. El ex boybander luego acudió a Instagram para compartir un chasquido del concierto, mostrando a padre e hija con las manos levantadas en la multitud. «@BlackPinkofficial gracias 🙂 Me encantaron a mí y a Khai», subtituló la publicación.

El momento funciona: Jisoo actualmente está tomando un respiro de la gira mundial «Deadline» de Blackpink, que comenzó en Seúl en julio. Después de envolver espectáculos en el O2 Arena de Londres del 15 al 16 de agosto, el grupo se está preparando para reanudar la gira en Kaohsiung, Taiwán, el 18 de octubre.

El próximo sencillo marcaría la primera nueva música de Jisoo desde que lanzó su EP en solitario «Amortage» en febrero. Ese proyecto mostró su voz en cuatro pistas: «Earthquake», «Your Love», «Tears» y «Hugs & Kisses».

En cuanto a Malik, el cantante salió de One Direction, una de las bandas de chicos más vendidas de la historia, en 2015, lanzando una exitosa carrera en solitario que lo vio explorar R&B y sonidos pop alternativos muy alejados de sus días 1d.

Variedad se ha comunicado con la etiqueta de Jisoo YG Entertainment y los publicistas de Malik. Ninguno de los dos ha confirmado la colaboración en el momento de ir a imprimir, pero los fanáticos ya están llenos de la combinación de la realeza K-pop y la aristocracia pop británica.