JIS es uno de los estadios más bellos del mundo, pero es una barrera para la calidad de Persija

VIVA – Entrenador Perseguidor Jacarta, Mauricio SouzaNo pudo ocultar su decepción después de que su equipo solo atrajo 1-1 contra Bali United en el Estadio Internacional de Yakarta (Él es), Domingo 14 de septiembre de 2025

En una conferencia de prensa después del partido, Souza sin rodeos hizo críticas. Destacó la calidad de la hierba de campo JIS al liderazgo del árbitro que se consideró interferir con el curso del partido.

El partido en sí fue apretado. Persija en realidad tiene una serie de oportunidades de oro para asegurar tres puntos, pero el acuerdo final aún está lejos de las expectativas. Souza dijo que sus hijos adoptivos parecían ser menos competentes para aprovechar las oportunidades.

«Eso es lo que dije. Somos incompetentes en este partido. Para marcar goles de las oportunidades que hicimos. Solo tenemos uno al final, lo cual es muy claro con Witan. Con Maxwell, con Allano», dijo Souza.

Aun así, lo más destacado de Souza estaba en la condición de la hierba Jis. Según él, el magnífico estadio es realmente hermoso, pero la calidad del campo es un gran obstáculo para Persija, que depende de juegos rápidos y cebo corto.

«Pero también quiero hablar un poco sobre el estadio Jis. JIS es uno de los estadios más bellos del mundo. No hay duda al respecto. Pero la hierba es un obstáculo para nuestro juego. Nuestro equipo es un equipo que depende de cebo», dijo Souza.

«Nuestro equipo tiene mucho cebo, muchos movimientos de pelota. Muchas bolas están en nuestras manos. Ganamos o perdemos, no vivimos en el campo», continuó.

No solo una cuestión de campo, Souza también destacó el liderazgo del árbitro. Mencionó demasiada intervención que hizo que el juego fuera caótico. Esta crítica no es solo de él, sino que también se siente por muchos otros equipos de la Liga Indonesia.

«Me siento avergonzado y triste de tener que ver un partido como este en nuestra liga. Si esto se considera normal, entonces la situación continuará deteriorándose. Perdemos la integridad del fútbol indonesio», dijo el entrenador brasileño.

En esta pelea, Persija se dejó por primera vez a través del objetivo de Mirza Mustafic. Los nuevos tigres de Kemayoran pueden igualar gracias al objetivo de Bruno Tubarao. Este sorteo hizo que Persija se atasque en el segundo lugar en la clasificación Bri Super League 2025/2026.