Jirayut ignora esta señal de MPOK ALPA, inmediatamente se sorprendió al escuchar las noticias

Sábado 16 de agosto de 2025 – 07:02 Wib
Yakarta, Viva – La triste noticia proviene del mundo del entretenimiento en el país. Comediante y presentador MPOK ALPA Murió el viernes por la mañana, 15 de agosto de 2025, después de tres años de luchar contra el cáncer que había sido secreto. La repentina partida de MPOK Alpa dejó una profunda tristeza para otros artistas, incluidos cantantes y presentadores Jirayut.
Más popular: las causas de MPOK Alpa murieron, Raffi Ahmad e Irfan Hakim Sun en transmisión en vivo
Conocido por el equipo de medios, Jirayut admitió que todavía era difícil aceptar el hecho de que MPOK ALPA se había ido. Según él, la figura de un comediante que nació en Bekasi era conocida como una persona que siempre fue alegre y pudo traer un ambiente agradable en el set. Desplácese para conocer la historia completa, ¡vamos!
«Sí, estaba filmando juntos. Porque era una persona divertida, feliz, siempre dando vibraciones emocionantes, así que sentí que no esperaba tan rápido. Sus hijos todavía eran pequeños», dijo Jirayut mientras lloraba la residencia del fallecido en el área de Jagakarsa, en el sur de Jakarta.
Asistente Revelar el historial de enfermedad de la enfermedad de MPOK, sentenciado al cáncer de seno desde 4 meses de embarazo
Jirayut conoció a MPOK ALPA hace unos meses. En ese momento, vio a Mpok Alpa usando una peluca, pero no la más mínima idea de él que su mejor amigo sufría de una enfermedad grave.
«¿Cuál es el chat, mientras use una peluca por última vez si no me equivoco? Pero no creo que esté enfermo. Cuando descubrí que hoy murió, realmente sorprendido», dijo.
No solo eso, Jirayut admitió que no sabía que MPOK ALPA fue tratado en el hospital. Para él, esto muestra cómo el verdadero nombre de Nina Carolina realmente cerró su condición para que no se convierta en una carga para los demás.
«No sé en cambio, porque él nunca grueso o publicado me dice cuándo estaba enfermo. Tan honesto, me sorprendió. No puedo, tengo que venir a la funeraria», dijo Jirayut con ojos llorosos.
No olvides, Jirayut presentó la mejor oración para el amigo.
«La oración es definitivamente tranquila, paz allí. Ojalá todos los hermosos recuerdos puedan seguir siendo recordados, porque es una persona muy amable», concluyó.
