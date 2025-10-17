JioStar de la India alcanza unos ingresos de 2.000 millones de dólares con 400 millones de usuarios

JioStarel gigante indio de los medios formado a partir de la fusión de Star India de Disney y Viacom18 de Reliance, reportó un EBITDA (ganancias antes de intereses, impuestos, depreciación y amortización) trimestral récord de $196 millones con márgenes líderes en la industria del 28,1% para el trimestre finalizado el 30 de septiembre, reveló la empresa matriz Reliance Industries.

El negocio de medios registró ingresos brutos de 815 millones de dólares en el segundo trimestre del año fiscal 26, con ganancias después de impuestos que alcanzaron los 149 millones de dólares. Durante el semestre, JioStar generó ingresos de 2.080 millones de dólares con un EBITDA de 310 millones de dólares, lo que representa un margen del 17,5%.

JioHotstarEl servicio de streaming de la plataforma promedió 400 millones de usuarios activos mensuales durante el trimestre, lo que demuestra una fuerte retención de usuarios tras la conclusión del Premier League india cricket torneo. La capacidad de la plataforma para mantener el compromiso después de la IPL se atribuyó al sólido desempeño tanto en propiedades deportivas como de entretenimiento.

El Trofeo Anderson-Tendulkar India-Inglaterra se convirtió en la serie de pruebas más vista jamás realizada en una plataforma digital, atrayendo a 170 millones de espectadores y estableciendo un nuevo punto de referencia de alcance para el cricket en los servicios de transmisión.

«Los esfuerzos continuos en personalización y descubrimiento de contenido fluido, combinados con estrategias de marketing efectivas, dieron como resultado una mejor retención de usuarios y una mayor participación», afirmó la compañía en su anuncio de resultados.

La cadena llegó a más de 830 millones de espectadores en televisión, ofreciendo más de 60 mil millones de horas de visualización durante el trimestre. JioStar mejoró su participación en la audiencia de entretenimiento televisivo en 30 puntos básicos año tras año hasta el 34,5%.

En el frente deportivo, el campeonato de tenis de Wimbledon experimentó un crecimiento del 77% en JioHotstar, mientras que el recién adquirido US Open estableció puntos de referencia con 388 millones de minutos de audiencia en televisión lineal, lo que marca la mayor cantidad jamás alcanzada por el torneo. Otras propiedades clave, incluida la Premier League de fútbol, ​​la temporada 12 de la Pro Kabaddi League y la Copa Mundial Femenina de cricket ICC, también se lanzaron con éxito durante el trimestre.

Star Plus capturó al público con la muy esperada reposición de la telenovela de larga duración “Kyunki Saas Bhi Kabhi Bahu Thi”, que batió récords de audiencia en televisión y plataformas digitales, representando el mayor lanzamiento de un canal de ficción de entretenimiento general en hindi en los últimos cinco años.

Las suscripciones digitales continuaron creciendo con fuerza, respaldadas por un calendario de contenido seleccionado y una gestión eficaz del ciclo de vida de los suscriptores. Programas como “Special Ops 2”, “Sarzameen” y “Heart Beat 2” no solo establecieron nuevos puntos de referencia para la plataforma, sino que también encabezaron las listas de clasificación externa.

La biblioteca de contenido internacional de la plataforma mantuvo un sólido desempeño, impulsada por una mayor adopción de contenido doblado en varios idiomas locales, lo que amplió el alcance y la participación de la audiencia.

La franquicia “Bigg Boss” de JioStar (la adaptación india del formato “Big Brother”) en los idiomas hindi, malayalam y telugu registró un crecimiento interanual del 55 % en el tiempo de visualización en formato digital, mientras que la tercera entrega de la franquicia cinematográfica “Jolly LLB” obtuvo un sólido desempeño en taquilla.

Para el período comprendido entre el 14 de noviembre de 2024 y el 31 de marzo de 2025 (que representa los resultados del año fiscal 25), JioStar reportó ingresos brutos de 1240 millones de dólares con un EBITDA de 87 millones de dólares, lo que representa un margen del 8,1 % durante el período inicial posterior a la fusión.